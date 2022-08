Lahore: Le Premier ministre pakistanais déchu Imran Khan a une fois de plus fait l’éloge de l’Inde pour avoir poursuivi une « politique étrangère indépendante » et a félicité le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar pour sa position ferme à la pression soutenue des États-Unis sur l’achat de pétrole bon marché à la Russie. Lors d’un récent rassemblement, Khan a déclaré que si l’Inde achetait du pétrole à la Russie parce que c’était dans l’intérêt de son peuple, la dispense actuelle sous Shehbaz Sharif a déclaré que le Pakistan ne pourrait pas survivre sans le soutien de Washington.

« Si l’Inde qui a obtenu son indépendance en même temps que le Pakistan et si New Delhi peut prendre une position ferme et faire sa politique étrangère selon les besoins de son peuple alors qui sont-ils (gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif) qui tirent la ligne », a déclaré Khan lors du rassemblement.

