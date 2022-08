Xi Jinping et Vladimir Poutine participeront au sommet du G20 à Bali, selon le président indonésien Joko Widodo

Bali : Le président russe Vladimir Poutine ainsi que son homologue chinois, Xi Jinping, se rendront au prochain sommet du G20 à Bali, a déclaré le président indonésien Joko Widodo.

« Xi Jinping viendra. Le président Poutine m’a également dit qu’il viendrait », a déclaré Widodo à l’agence de presse Bloomberg. Cette visite de haut niveau intervient dans un contexte de tensions accrues entre l’Occident et le duo Russie-Chine.

La Chine et les États-Unis sont en conflit sur un certain nombre de questions, notamment le commerce, les droits de l’homme et Taïwan. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine a considérablement accru les fissures entre le bloc occidental dirigé par les États-Unis et Moscou.