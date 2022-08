Xi Jinping a demandé à Biden d'empêcher la visite de Pelosi à Taiwan, a déclaré US Prez, « ne peut pas obliger »

Washington: Le président chinois Xi Jinping a demandé à son homologue américain Joe Biden, lors de la conversation téléphonique du mois dernier, d’empêcher la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, de se rendre à Taïwan, Le Washington Post a rapporté samedi citant des responsables de la Maison Blanche. Mais l’inquiétude de Xi a été repoussée et il a été mis en garde contre les actions « provocatrices » de Pékin si la visite devait avoir lieu, a ajouté le rapport.

Le président américain a déclaré à son homologue chinois qu’il « ne pouvait pas obliger » car le Congrès américain est une branche indépendante du gouvernement et que Pelosi prendrait ses propres décisions concernant les voyages à l’étranger, le a déclaré le journal. Ligne médiane du détroit de Taiwan

Biden a également mis en garde son homologue chinois contre toute action « provocatrice et coercitive » si la visite du président de la Chambre des États-Unis devait avoir lieu . « Des membres du Congrès se sont rendus à Taïwan pendant des décennies et continueront de le faire. La présidente Pelosi avait parfaitement le droit d’y aller et sa visite est conforme à notre politique de longue date d’une seule Chine », a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson. par le journal.

La Chine a condamné la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Pelosi

Pelosi s’est rendue à Taïwan début août. Il s’agissait de la première visite d’un président de la Chambre des États-Unis sur l’île depuis 25. Pelosi est devenu le plus haut responsable américain à se rendre à Taïwan en 25. années. La Chine a condamné le voyage de Pelosi, qu’elle considère comme un geste de soutien au séparatisme, et a lancé des exercices militaires à grande échelle dans les environs de l’île. Pékin considère Taïwan comme une partie inaliénable de son territoire souverain et s’oppose à tout contact officiel entre l’île et d’autres pays. Pékin a déclaré que le principe d’une seule Chine est un fondement politique des relations sino-américaines et que les violations de ces obligations compromettraient la coopération entre les deux pays.

Dans sa première interview télévisée depuis qu’il a pris ses fonctions à Pékin il y a six mois, l’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a déclaré que la Chine devait convaincre le reste du monde qu’elle n’était pas un « agent d’instabilité » et agira pacifiquement dans le détroit de Taiwan. Il a également parlé à CNN de la récente visite de Pelosi à Taiwan et des exercices militaires agressifs de la Chine autour de Taiwan.

« Nous ne pensons pas qu’il devrait y avoir une crise dans les relations américano-chinoises à cause de la visite – la visite pacifique – du président de la Chambre des représentants à Taiwan … c’était une crise fabriquée par le gouvernement de Pékin. était une réaction excessive », a déclaré Burns à CNN vendredi depuis l’ambassade des États-Unis.

Il incombe maintenant « au gouvernement ici à Pékin de convaincre le reste du monde qu’il agira pacifiquement à l’avenir », a déclaré l’ambassadeur. Il y a beaucoup d’inquiétude dans le monde entier que la Chine soit devenue un agent d’instabilité dans le détroit de Taiwan et ce n’est dans l’intérêt de personne. )