Vous cherchez à améliorer la santé de votre foie? Cette Planet Ayurveda Churna pourrait vous aider

Le mode de vie que nous menons aujourd’hui n’a fait qu’aggraver la santé. Les niveaux de stress et d’anxiété dus à un mode de vie désordonné ont aggravé la vie des gens, entraînant de nombreux problèmes de santé sous-jacents. Si ce n’est pas maintenant, quand les gens agiront-ils et prendront-ils les mesures nécessaires pour lutter contre ces problèmes et mener une vie beaucoup plus saine et plus heureuse en prenant le plus grand soin de leur santé? Tant de marques et d’entreprises ont émergé dans le créneau du bien-être et de la santé, offrant des produits qui peuvent agir comme une solution unique à des problèmes tels que les affections hépatiques. Un de ces produits est le Yakrit Plihantak Churna de Planet Ayurveda.

La société affirme qu’il s’agit d’un produit unique en son genre pour la désintoxication du foie – qui aide à lutter contre les troubles hépatiques, les déséquilibres hormonaux, les troubles Pitta, la constipation, la cirrhose du foie et la stéatose hépatique, améliore Foie lent et maintient les niveaux SGOT/SGPT.

Le fondateur, MD et PDG, le Dr Vikram Chauhan, explique que le foie est l’un des organes les plus importants du corps humain, qui agit comme un filtre pour éliminer les toxines nocives du corps. Cependant, il souligne également comment la détérioration de la santé du foie peut être attribuée au mode de vie stressant que les gens vivent aujourd’hui et à la consommation excessive d’alcool, à la consommation de malbouffe et d’aliments malsains, et même à plusieurs infections virales qui entraînent de nombreuses affections hépatiques mineures et majeures. et les problèmes.

Chauhan a mis au point le nouveau produit dans le but de servir les personnes avec des produits pour lutter contre ces maux et apporter un changement positif dans leur vie.