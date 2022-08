Une nouvelle ère glaciaire commence: les pingouins et les éventails créent une marque olfactive

Lors de la présentation de la nouvelle équipe, il y a eu la traditionnelle photo souvenir avec les fans . Photo: Jürgens Krefeld Au début de la saison, l’équipe DEL2 nouvellement formée et sentez que leurs fans attendent avec impatience la nouvelle saison. DEG a remporté le test match devant 2809 spectateurs avec 3:2. Krymskiy et Weiss ont marqué. 2000 La frustration et la déception après avoir été relégué de la DEL était lors de l’ouverture de la saison des Penguins de Krefeld le Samedi dans la Yayla Arena ne se sentait plus, au contraire. La nouvelle équipe DEL2 a fourni une marque olfactive lors du match test contre DEG avec une performance attrayante et les fans de KEV avec une bonne ambiance. Le rival rhénan de la capitale du Land a gagné devant 2809 spectateurs avec 3:2 , mais une nette différence de classe n’a pas pu être vue dans le respectable hockey sur glace d’été.

Au vu de la grosse chaleur le rush en début d’ouverture de saison a été d’environ .12 Horloge toujours dans les limites. Deux heures avant le début du match, le parking devant le bureau s’est rempli. Mais lorsque les portes de l’arène se sont ouvertes, les fans ont rapidement afflué vers les tribunes, où les températures étaient bien sûr bien plus agréables.

Lors de l’intimidateur d’ouverture, il y avait une atmosphère atmosphérique. Il n’y avait aucun signe de la nouvelle coopération entre les deux clubs dans l’un ou l’autre des camps de supporters. Comme toujours, il y avait les railleries habituelles. L’un des blocs d’invités rempli d’environ 200 followers était particulièrement douloureux : « Enfin 2ème ligue KEV. » Mais au plus tard quand la chasse aux buts et aux points commencera, tous les fans manqueront les derbies des rivaux rhénans.

Les pingouins veulent retourner au DEL le plus vite possible. Même s’il est encore beaucoup trop tôt pour faire un bilan, il y avait samedi des approches prometteuses. Le nouveau capitaine Alexander Weiß l’a vu de cette façon par la suite, et a marqué l’égalisation pour porter le score à 2-2 : « Rendre le match aussi serré contre une équipe DEL est déjà un succès. Nous avons un bon système qui nous convient. Pendant la pré-saison, nous avons joué de manière plus prudente et défensive. Maintenant, nous voulons mettre plus de pression sur nos adversaires et les forcer à faire des erreurs. » Il n’a pas eu de chance dans les dernières secondes lorsque sa batte s’est cassée lorsqu’il a tiré au but avec un avantage de trois hommes et l’égalisation potentielle pour le porter à 3-3. a été raté. « Mieux dans le test match que plus tard dans le DEL2 », a-t-il déclaré par la suite.