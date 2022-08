Texte clair du capitaine Fortuna: Ce qui agace particulièrement Hoffmann après le match nul contre Fürth

Photos C’est ce que dit la fortune du match nul contre Fürth Photo: Frederic Scheidemann Düsseldorf Fortuna n’a réussi à marquer qu’un point en un match houleux contre Greuther Fürth. Les Düsseldorfers étaient brièvement sur le chemin de la victoire. Andre Hoffmann est ennuyé que l’avance n’ait pas été réalisée. Mais quelque chose d’autre contrarie encore plus le capitaine.

Dans une équipe de football intacte, idéalement le capitaine ouvre la voie dans les phases difficiles. Ce fut encore le cas contre Greuther Fürth de la part de Fortuna. Andre Hoffmann a dirigé l’égalisation capitale après une bonne heure de jeu. Quelques minutes plus tard, Dawid Kownacki a même marqué pour l’intérim.

Que le Düsseldorf puis Cependant, Hoffmann était ennuyé qu’ils ne pouvaient pas économiser au fil du temps. « Je suis déçu que nous n’ayons obtenu qu’un seul point. Le match a donné beaucoup plus, contre une équipe qui a joué un football très, très destructeur et qui n’a presque pas joué dans l’offensive », a-t-il déclaré après le match. « Une fois que vous avez renversé la situation, il suffit que ce soit suffisant pour gagner la partie. Ce n’est pas assez comme ça, ça ressemble plus à une défaite. »

Ennuyeux, cela devrait certainement être du point de vue de Fortuna qu’elle se soit immédiatement remise sous pression après que Kownacki ait porté le score à 2-1. Le bruit aurait dû circuler à Düsseldorf que les premières minutes après un but sont les plus dangereuses. Hoffmann peut certainement comprendre cette critique. La ans mais se fâchent avant les dix dernières minutes de la première mi-temps.