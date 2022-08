Souffrant d'une faible libido ? CES médicaments que vous prenez quotidiennement pourraient en être la cause!

Par ANI

New Delhi: Sexe. Un mot qui mérite d’être exprimé plus que ce qu’une déclaration pourrait ! Nous aimons en parler, en entendre parler ou le faire à notre manière «douce». Le sexe est considéré comme le meilleur moyen de ressentir le désir extrême de votre partenaire et de faire l’amour dans l’espace le plus intime. La libido ou la libido est liée à une grande expérience sexuelle. Cependant, les hommes et les femmes sont susceptibles d’avoir un désintérêt réduit ou total pour le sexe. Un certain nombre de facteurs internes et externes sont responsables de la diminution du désir sexuel, le principal facteur étant les médicaments, qu’ils soient prescrits ou narcotiques. Voici une liste de 7 médicaments qui entraînent une diminution de la libido pour vous (malheureusement).

Analgésiques: L’analgésique sans risque tue plus que simplement la douleur, votre libido. Les analgésiques sont reconnus pour réduire la production de testostérone et de différentes hormones importantes pour la préférence sexuelle chez les hommes et les femmes.

Anti-dépresseurs : Ces médicaments sont utilisés pour traiter la dépression et sont connus comme des tueurs de libido. Les symptômes liés aux antidépresseurs les plus courants associés à la perte de libido comprennent la perte d’intérêt pour le sexe, l’orgasme retardé, l’éjaculation retardée ou l’absence d’orgasme, l’absence d’éjaculation du tout et la dysfonction érectile chez les hommes

Pilules contraceptives: Lorsque les femmes utilisent des contraceptifs oraux ou des pilules contraceptives, elles peuvent réduire les niveaux d’hormones sexuelles qui affectent la libido et le désir sexuel. Par conséquent, les pilules contraceptives sont moins utiles pour la vie sexuelle.

Statines et fibrates: Utilisés principalement pour traiter l’hypercholestérolémie, ces les médicaments peuvent cependant interférer de manière majeure avec la production de testostérone, d’œstrogène et d’autres hormones sexuelles. Quelques études sur les effets secondaires des statines et des fibrates sont arrivées à la conclusion que les deux classes de médicaments peuvent provoquer une dysfonction érectile.

Benzodiazépines-Tranquillisants: Les benzodiazépines, communément appelées sédatifs, sont utilisées pour traiter l’anxiété, l’insomnie et les spasmes musculaires. Les propriétés sédatives des benzodiazépines affectent l’intérêt sexuel, l’excitation et la sensation. Ils peuvent également perturber la production de testostérone, avec des effets secondaires tels que des orgasmes affaiblis, des rapports sexuels douloureux, des problèmes d’éjaculation et des troubles de l’érection.

Médicaments contre l’hypertension: Avec l’hypertension artérielle, on peut faire face à un dysfonctionnement sexuel. Cependant, ce qui est surprenant, c’est que les médicaments utilisés pour traiter cette condition peuvent également augmenter les difficultés sexuelles. En utilisant les médicaments, les hommes rencontrent une diminution du désir sexuel, affectant les érections et l’éjaculation. Chez les femmes, cela peut provoquer une sécheresse vaginale, une diminution du désir et des difficultés à avoir un orgasme.

Antihistaminiques: Principalement utilisés pour contrôler les symptômes liés aux allergies, tels que les éternuements incessants et le nez qui coule. Celles-ci peuvent avoir des conséquences désastreuses telles que des troubles de l’érection ou des problèmes d’éjaculation chez les hommes, tandis que les femmes sont confrontées à la sécheresse vaginale.

