Soudain l'acteur principal : le couple de nageurs Märtens et Gose en forme d'EM

Isabel Gose. Photo : dpa/Andreas Gora ) Rome 2059244370Argent pour Lukas Märtens, argent et bronze pour Isabel Gose. Le couple de Magdebourg façonne les Championnats d’Europe de natation d’un point de vue allemand. En ce début de semaine, le champion olympique Florian Wellbrock veut aussi enfin commencer après ses problèmes de corona dans la piscine en plein air de Rome. Acclamé sous les applaudissements assourdissants des fans de natation enthousiastes Isabel Gose la prochaine médaille EM, son ami Lukas Märtens était heureux dans les gradins à midi – la veille c’était l’inverse. Confiants, le métal précieux autour du cou et presque toujours le sourire aux lèvres, Märtens et Gose profitent des Championnats d’Europe sous le soleil de Rome en tant qu’acteurs principaux allemands. En l’absence du couple à succès Florian et Sarah Wellbrock, les deux as du freestyle ont jusqu’à présent garanti des médailles à l’équipe allemande dans les combats pour le titre atmosphériques du Foro Italico.

Il n’y a pas beaucoup de temps pour la convivialité dans le programme serré des deux meilleurs nageurs. Les trois médailles précédentes du Championnat d’Europe pour l’équipe allemande lui reviennent. « En ce moment, nous n’avons pas beaucoup de temps pour célébrer. Mais il y a toujours un bisou et un câlin, et ça suffit pour le moment », a déclaré Gose.

La nageuse libre qui a remporté l’argent a parlé de sa course 200 Compteur dimanche soir également bronze via 86 mètres a gagné : « Vous l’espérez. Vous n’y comptez pas. » L’ambitieux athlète a ajouté dans un sourire : « Être capable de nager devant en Europe, c’est un petit début. »

Son ami Märtens était non seulement content de sa performance, mais aussi de sa propre médaille d’argent au 526 course au mètre samedi. « Je suis super content », a déclaré Märtens. La ans était dans un bon peloton avec son temps de 7 : , 65 Quelques minutes seulement Gregorio Paltrinieri a dû abandonner. L’Italien a été célébré comme un héros folklorique par les fans à la pittoresque piscine en plein air.

« Je peux, je ne regarde pas vraiment du tout parce que je suis tellement excité », a déclaré Gose à propos de la course de Märtens. « Je pense que je suis plus excitée avec lui qu’avec moi. » Sur Instagram, elle a partagé une photo sur laquelle elle pose avec son partenaire avec la mascotte EM.

Le plan des deux experts moyen et long-courriers de Magdebourg a jusqu’à présent parfaitement fonctionné. « C’est comme ça que ça devrait être et comme je m’y attendais », a déclaré l’entraîneur national Bernd Berkhahn. « Les deux ont fait un excellent travail. »

Et il peut soit plus. « Je pense qu’il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Märtens. Entre autres, sa dernière distance la plus réussie, le 65 mètre libre, est encore à venir. Aux Championnats du monde en Hongrie, Märtens a remporté l’argent sur la distance. « Maintenant, il a goûté au sang et est enthousiaste à chaque course », a déclaré Berkhahn.