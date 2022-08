Somalie : le groupe Al-Shabaab lié à Al-Qaïda attaque l'hôtel Hayat ; 2 attentats à la voiture piégée signalés

Mogadiscio (Somalie): des assaillants armés non identifiés ont pris le contrôle d’un hôtel dans la capitale somalienne, Mogadiscio, à la suite de deux attentats à la voiture piégée et de coups de feu, de la police et des services de renseignement ont déclaré les officiers vendredi.

« Deux voitures piégées ont visé l’hôtel Hayat. L’une a frappé une barrière près de l’hôtel, puis l’autre a frappé la porte de l’hôtel. Nous pensons que les combattants sont à l’intérieur de l’hôtel », a déclaré un policier qui s’est identifié uniquement comme Ahmed, a déclaré à Reuters.

Deux officiers du renseignement, qui n’ont pas voulu être nommés, ont également confirmé l’incident.

Abdikadir Abdirahman, directeur et fondateur des services d’ambulance Aamin de Mogadiscio, a déclaré à Reuters qu’ils avaient jusqu’à présent transporté neuf blessés loin de l’hôtel.

Il n’y avait pas plus de détails disponibles sur les victimes. Un témoin de Reuters a déclaré que les explosions se sont calmées et que des coups de feu sporadiques ont encore été entendus depuis la direction de l’hôtel.

Le groupe al-Shabaab lié à al-Qaïda revendique la responsabilité

Le groupe al-Shabaab lié à al-Qaïda a a revendiqué l’attaque, selon une traduction du SITE Intelligence Group, qui surveille les déclarations du groupe djihadiste.

Al Shabaab se bat pour renverser le gouvernement somalien depuis plus de 10 ans. Il veut établir sa propre règle basée sur une interprétation stricte de la loi islamique.

L’hôtel Hayat est un lieu populaire auprès des législateurs et autres représentants du gouvernement.

Des policiers menaient une opération visant à stopper l’attaque, a déclaré l’agence de presse nationale somalienne sur son compte Twitter, citant un porte-parole de la police.

« Les héros méconnus de l’unité spéciale de la police somalienne ont sauvé de nombreuses personnes de l’hôtel Hayat à Mogadiscio alors que les forces de sécurité font face à un incident terroriste », a ajouté l’agence plus tard.

L’agence a également publié une photo montrant de la fumée s’échappant du dessus de la scène.

L’attaque de vendredi est la première attaque majeure depuis l’entrée en fonction du président Hassan Sheikh Mohamud en mai.

Al Shabaab a revendiqué la responsabilité d’attaques similaires dans le passé. En août 16, il a déclaré être à l’origine d’une attaque contre un autre hôtel à Mogadiscio dans laquelle au moins 16 personnes ont été tuées.