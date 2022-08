Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2022: comment les mères adoptives peuvent assurer une nutrition adéquate aux enfants

La production de lait est induite naturellement chez les femmes enceintes en raison des changements hormonaux. Mais la même réponse hormonale peut être induite artificiellement chez les mères adoptives en utilisant des médicaments, un régime alimentaire et de l’exercice. Consultez votre expert en lactation et votre gynécologue pour la même chose. Cependant, les mères de bébés adoptés sont moins susceptibles de développer du colostrum ou du lait naturel car leur corps ne subit pas de changements hormonaux naturels. Par conséquent, ces mères auront besoin de l’aide de lait maternisé ou de lait provenant d’une banque de lait.

b) Banques de lait : La première banque de lait de l’Inde a été créée à Mumbai en 1989 et depuis lors, les banques de lait ont joué un rôle essentiel dans la fourniture de lait aux prématurés et aux autres nouveau-nés qui ne peuvent pas bénéficier du lait maternel naturel.

c) Formule : Étant l’aliment artificiel le plus proche du lait maternel, le lait maternisé offre une immunité adéquate et la nutrition des bébés. De plus, grâce aux progrès récents, les scientifiques sont en mesure d’identifier, d’isoler et d’utiliser des composés et des ingrédients spécifiques pour augmenter l’efficacité du lait maternisé.

d) Supplémentaire Système nutritionnel ou SNS : Si l’apport de lait maternel induit n’est pas suffisant, des dispositifs SNS peuvent être utilisés pour offrir la quantité de lait et de nutrition nécessaire aux bébés. Dans ce cas, le nourrisson est nourri de lait exprimé ou de lait maternisé via de petits tubes, attachés à une seringue plus grande, portée par la mère lorsqu’elle se verrouille sur le sein. Cela aide à stimuler la poitrine et résout également le manque d’approvisionnement ou de nutrition.

