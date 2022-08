Sachez comment une mauvaise santé musculaire affecte votre immunité

New Delhi: Construire et maintenir un système immunitaire robuste est important pour mener une vie saine et saine, et cela est plus vrai que jamais. Les personnes atteintes de maladies chroniques ont encore plus besoin d’un système immunitaire sain pour éviter que des infections mineures ne se transforment en conséquences plus graves. Bien qu’il soit communément admis qu’une alimentation saine et équilibrée contribue à créer un système immunitaire robuste, la plupart des gens ignorent les effets négatifs qu’une santé musculaire faible peut avoir sur l’immunité.

Le lien entre les muscles, le système immunitaire et la gestion des maladies

Étant donné que les muscles sont importants pour le mouvement et doivent être préservés à mesure que nous vieillissons afin de maintenir la force et la fonction, les muscles sont importants. Il existe des données qui suggèrent que les muscles sont également impliqués dans la fonction immunologique. Les composés produits et libérés par les muscles sont cruciaux pour le développement, l’activation et le mouvement de certaines cellules immunitaires. De plus, ce sont d’importants fournisseurs d’acides aminés dont le corps a besoin lorsqu’il est stressé ou infecté.

Les physiologies des hommes et des femmes changent après l’âge de 40. Plus important encore, entre l’âge de 40 et 80, le corps commence à perdre de la masse musculaire plus rapidement-up à 33 pour cent plus rapidement.

Une étude récente révèle que la perte de masse musculaire peut contribuer à affaiblir l’immunité et les infections. Une faible masse musculaire et une consommation insuffisante de protéines peuvent également entraver la réaction de l’organisme à une blessure ou à une infection. Tout le monde devrait donner la priorité à sa santé musculaire afin d’éviter de perdre du muscle en vieillissant, mais les personnes atteintes de maladies chroniques doivent être particulièrement prudentes. Par exemple, des maladies comme le diabète, les maladies cardiaques, les troubles pulmonaires chroniques et d’autres peuvent accélérer la perte de muscle et réduire la puissance.

Un mode de vie sain peut-il aider à résoudre les problèmes de santé musculaire?

La réponse est oui.