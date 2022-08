sachez-comment-la-pression-des-pairs-peut-influencer-vos-enfants

New Delhi: La pression des pairs est un phénomène réel, c’est évident. L’envie de suivre ce que font nos amis ou nos pairs, même si nous ne sommes pas totalement à l’aise avec cela, est quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment donné de notre vie.

Malgré son utilisation généralisée, il existe encore de nombreux désaccords sur la question de savoir si la pression des pairs est un véritable phénomène. Certains prétendent que ce n’est que le résultat de nos propres décisions et choix personnels, tandis que d’autres insistent sur le fait qu’il s’agit d’une force sociétale très authentique qui a le pouvoir d’affecter notre comportement. D’une part, la recherche psychologique a démontré que les individus sont plus susceptibles de suivre les normes sociales de leur groupe afin de s’intégrer. Cependant, certains experts soutiennent que des variables supplémentaires, telles que le désir d’apaiser les supérieurs ou la peur du rejet, pourrait également expliquer un comportement conformiste.

Alors, quelle est la vérité? La pression des pairs est-elle une réalité ou est-ce simplement quelque chose que nous inventons dans notre propre esprit?

Il s’avère qu’il existe en fait de nombreuses preuves scientifiques à l’appui de l’existence de la pression des pairs. Des études ont montré que les gens sont plus susceptibles de se conformer au comportement de ceux qui les entourent, même si ce comportement est nocif ou risqué.

Dr. Chandni Tugnait est médecin (médecine alternative), psychothérapeute, coach de vie, coach d’affaires, expert en PNL, guérisseur, fondateur et directeur – Gateway of Healing partage quelques exemples de la façon dont la pression des pairs peut avoir un impact sur un individu:

Cela peut vous faire faire des choses que vous ne feriez pas normalement

Vous pouvez vous retrouver à agir d’une manière que vous ne feriez pas normalement sous l’effet de la pression des pairs. Qu’il s’agisse d’essayer un nouveau médicament ou de vandaliser des biens, cela pourrait entrer dans cette catégorie. Naturellement, toutes les pressions des pairs ne sont pas nuisibles. Vous pouvez subir des pressions pour accomplir une bonne action, comme étudier pour un examen ou redonner à la communauté. Dans les deux cas, la pression des pairs peut avoir un effet significatif sur votre comportement ainsi que sur vos décisions de vie.

Cela peut vous faire changer d’apparence

Votre apparence peut changer en raison de la pression des pairs. Vous pourriez ressentir de la pression pour vous habiller d’une manière spécifique ou vous coiffer d’une certaine manière, par exemple. Vous pourriez même aller jusqu’à vous faire percer ou vous faire tatouer. Changer de look n’est pas intrinsèquement immoral, je le répète. Cependant, il est crucial d’agir de manière appropriée et non par sentiment d’obligation de répondre aux attentes de quelqu’un d’autre.

Cela peut vous faire changer d’avis

La pression des pairs vous amène souvent à changer vos pensées et vos croyances. Par exemple, vous pouvez subir la pression de vos pairs pour commencer à approuver une certaine équipe sportive ou pour adopter les philosophies politiques de vos amis. De tous, il est tout à fait typique que les gens développent de nouvelles perspectives en vieillissant. Cependant, il pourrait être utile de réévaluer vos motivations si vous découvrez que vous modifiez fréquemment vos croyances afin de vous conformer à celles de vos pairs.

Cela peut vous faire prendre des risques )

Parfois, la pression des pairs peut pousser les gens à adopter des comportements malsains ou à prendre des risques injustifiés. Vous pourriez par exemple subir des pressions pour conduire dangereusement ou adopter un comportement sexuel à risque. Il est crucial de comprendre les risques encourus avant de s’engager dans ce genre d’activités, car ils peuvent certainement avoir des répercussions majeures.

Cela peut vous faire vous sentir mal dans votre peau

Enfin, il est important de se rappeler que la pression des pairs a parfois un effet néfaste sur votre estime de soi. Cela peut provoquer des sentiments d’incertitude et une faible estime de soi si vous vous comparez continuellement à vos amis et que vous avez l’impression d’être à la hauteur. Pire encore, cela peut causer des dommages relationnels à long terme et de l’anxiété ou des inquiétudes.

Par conséquent, la prochaine fois que vous vous sentirez obligé de faire quelque chose qui vous met mal à l’aise, gardez à l’esprit que ce n’est probablement pas seulement dans votre cerveau, car la pression des pairs est une chose réelle et peut affecter votre comportement. Choisir soigneusement!