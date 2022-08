Rishi Sunak visite le temple avec sa femme pour célébrer Janmashtami – Voir photos

Londres: Le candidat à la direction des conservateurs et espoir du Premier ministre britannique Rishi Sunak a visité jeudi un temple pour célébrer la populaire fête hindoue Janmashtami. L’ancien chancelier britannique était accompagné de son épouse Akshata Murthy lors de sa visite au temple Bhaktivedanta Manor. « Aujourd’hui, j’ai visité le temple du manoir Bhaktivedanta avec ma femme Akshata pour célébrer Janmashtami, avant la fête hindoue populaire célébrant l’anniversaire de Lord Krishna », a-t-il écrit sur Twitter tout en partageant une photo de lui-même dans le temple. Aujourd’hui, j’ai visité le temple du manoir Bhaktivedanta avec ma femme Akshata pour célébrer Janmashtami, avant la fête hindoue populaire célébrant Anniversaire du Seigneur Krishna. pic.twitter.com/WL3FQVk0oU – Rishi Sunak (@RishiSunak) Août ,

Concurrent PM britannique

Le leader d’origine indienne, qui est en course pour devenir le prochain Premier ministre britannique, est un fier pratiquant de la foi hindoue. L’ancien ministre, qui a quitté le gouvernement de Boris Johnson et suit maintenant la secrétaire britannique aux Affaires étrangères Liz Truss dans la plupart des sondages, a déclaré plus tôt que le racisme n’était pas un facteur dans la décision des membres de son parti de voter pour le prochain chef du parti.

Une récente enquête auprès des électeurs conservateurs a déclaré que Truss avait consolidé son avance sur l’ancien chancelier Rishi Sunak dans la course pour devenir Premier ministre britannique et chef du Parti conservateur. Le dernier sondage conservateur Home publié mercredi a produit à peu près le même résultat que lors de sa dernière publication au début du mois.

« Ensuite, Rishi Sunak était sur 26 pour cent, Liz Truss était sur 40 pour cent et 12% étaient indécis. Maintenant, ces chiffres sont 28%, 60 pour cent et neuf pour cent. Nous avons mis Ni et Je ne voterai pas dans la même colonne cette fois-ci », a déclaré le sondage conservateur Home de 961 membres du parti, qui ont déjà voté ou qui voteront dans la course à la chefferie.

Une fois que les membres qui relèvent de la savent » sont également répartis entre les deux prétendants, Truss conserve une avance de 26 points sur l’ancien ministre Sunak. « Si nos ne sait pas sont répartis équitablement entre les deux candidats, un exercice que nous avons réalisé la dernière fois, Truss monte à 64% et Sunak à 26 pour cent- et maintient ainsi le 32 point d’avance qu’elle avait la dernière fois. Le dernier sondage de YouGov, qui s’est terminé le 2 août, le jour où notre dernier sondage a été publié, lui a donné un 28-point d’avance. Le dernier sondage d’Opinium, réalisé la semaine dernière, lui a donné un -point plomb », ajoute le sondage.

La somme des enquêtes Opinium, YouGov et Conservative Home indique que Truss devrait gagner avec une marge d’environ 64-30 et 60-40- peut-être un peu plus haut, peut-être un peu plus bas.