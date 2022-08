« Reconstruire en mieux »: le président américain Joe Biden signe une législation démocratique sur la fiscalité, la santé et le climat

Washington: Le président américain Joe Biden a promulgué la loi sur la réduction de l’inflation, une version réduite de l’énorme paquet «Reconstruire en mieux» que lui et de nombreux démocrates prévu dans 2021. Le qualifiant de « projet de loi historique », Biden a déclaré à la Maison Blanche qu’il réduirait les coûts pour les familles américaines, lutterait contre la crise climatique, réduirait le déficit et obligerait enfin les plus grandes entreprises à payer leur juste part d’impôts, a rapporté l’agence de presse Xinhua. .

Le projet de loi comprend un investissement d’environ 400 milliards de dollars dans la lutte contre le changement climatique, des mesures pour rendre les médicaments sur ordonnance plus abordables et un 15 -% d’impôt minimum sur la plupart des sociétés qui gagnent plus de 1 milliard de dollars par an. La législation générerait près de 220 milliards de dollars de revenus nets sur une décennie.

Les démocrates ont utilisé un processus législatif accéléré connu sous le nom de réconciliation, qui leur a permis d’adopter la mesure sans aucun soutien des républicains du Sénat. Plus tôt ce mois-ci, le Sénat, divisé à parts égales, a approuvé le projet de loi par un vote de contre 15 le long du parti lignes.

Vendredi, le projet de loi a été approuvé par la Chambre par un vote de 220 à 51, également selon les lignes de parti.

Les démocrates avaient hâte de concrétiser leurs ambitions de politique intérieure avant les élections de mi-mandat, mais les républicains se sont fermement opposés au projet de loi, arguant que les augmentations d’impôts imposeraient des charges aux entreprises et aux travailleurs américains et nuiraient à l’économie.

« Les démocrates ont volé les Américains l’année dernière en dépensant notre économie dans une inflation record. Cette année, leur solution est de le faire une deuxième fois », a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, dans un tweet. .

« Le projet de loi partisan que le président Biden a promulgué aujourd’hui signifie des impôts plus élevés, des factures d’énergie plus élevées et des audits agressifs de l’IRS », a déclaré McConnell, faisant référence à l’Internal Revenue Service, qui administre et applique les lois fiscales fédérales américaines.

« Vous ne pouvez pas taxer et dépenser pour sortir d’une crise d’inflation », a déclaré plus tôt le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, accusant les politiques de l’administration Biden de la pire inflation en quatre décennies.

La Tax Foundation, un groupe de réflexion à but non lucratif, a récemment fait valoir qu’en réduisant la croissance économique à long terme, ce projet de loi pourrait aggraver l’inflation en limitant la capacité de production de l’économie.

Malgré les doutes sur l’effet sur l’inflation, les groupes de surveillance du budget ont salué le projet de loi.

Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, a noté que les législateurs ont envoyé un message selon lequel « il est temps de commencer à travailler pour remettre notre budget sur une trajectoire durable . »

« Ce projet de loi est la preuve que lorsque quelque chose vaut la peine d’être fait, cela vaut la peine d’être payé, et la réduction de la dette nationale alarmante de notre pays est tout aussi importante que d’autres questions urgentes que nous visage », a déclaré MacGuineas.

Le nouveau projet de loi est beaucoup plus petit que le projet de loi sur les dépenses sociales « Reconstruire en mieux » de 3,5 billions de dollars que les démocrates ont initialement tenté de faire avancer 2021 .