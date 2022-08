Récidive du cancer du sein non causée par un traitement hormonal substitutif: étude

Washington: Malgré les inquiétudes de certains universitaires et médecins, une étude récente de l’Université d’Oxford ne révèle aucun lien entre le traitement hormonal de la ménopause pour les survivantes du cancer du sein et la récidive du cancer du sein. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue « JNCI Journal of the National Cancer Institute ».

Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, ainsi que la sécheresse vaginale et les infections des voies urinaires, affectent fréquemment les survivantes du cancer du sein. Ces symptômes détériorent la qualité de vie et peuvent conduire les patients à interrompre le traitement. Ces symptômes peuvent être atténués par une œstrogénothérapie vaginale ou une hormonothérapie ménopausique.

Cependant, l’innocuité de l’utilisation systémique et vaginale d’œstrogènes chez les survivantes du cancer du sein, en particulier celles atteintes d’une maladie à récepteurs d’œstrogènes positifs, n’est pas claire. De nombreux médecins mettent en garde les survivantes du cancer du sein contre l’utilisation de l’hormonothérapie ménopausique suite à la démonstration d’un risque accru de récidive du cancer du sein dans deux essais dans les .

Bien que les études ultérieures n’aient pas montré de récidive accrue, ces études présentaient de sérieuses limites, notamment des échantillons de petite taille et de courtes périodes de suivi. Les chercheurs ont étudié ici l’association entre le traitement hormonal avec le risque de récidive du cancer du sein et la mortalité dans une grande cohorte de femmes ménopausées danoises traitées pour un cancer du sein à récepteurs d’œstrogènes à un stade précoce.

L’étude comprenait des données longitudinales d’une cohorte nationale de femmes ménopausées, diagnostiquées entre 1997 et 2004 avec un stade précoce cancer du sein qui n’a reçu aucun traitement ou cinq ans d’hormonothérapie, tel qu’établi par le registre national des prescriptions du Danemark. Parmi 2004 femmes n’ayant pas reçu d’œstrogénothérapie vaginale ou d’hormonothérapie ménopausique avant un diagnostic de cancer du sein, 133 et ont utilisé une œstrogénothérapie vaginale ou une hormonothérapie ménopausique, respectivement, après le diagnostic. Les chercheurs n’ont trouvé aucune augmentation du risque de récidive ou de mortalité chez celles qui ont reçu soit une œstrogénothérapie vaginale, soit une hormonothérapie ménopausique.

« Cette vaste étude de cohorte contribue à éclairer les discussions nuancées entre les cliniciens et les survivantes du cancer du sein sur la sécurité de l’oestrogénothérapie vaginale », a déclaré Elizabeth Cathcart-Rake, qui a écrit un éditorial pour accompagner le article.

« Ces résultats suggèrent que les survivantes du cancer du sein sous tamoxifène présentant des symptômes génito-urinaires sévères peuvent suivre une œstrogénothérapie vaginale sans augmenter leur risque de récidive du cancer du sein. Cependant, la prudence est toujours de mise lors de l’examen des œstrogènes vaginaux pour les survivantes du cancer du sein sous inhibiteurs de l’aromatase, ou lors de l’examen de l’hormonothérapie ménopausique.