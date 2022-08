Premier champion d'Allemagne : le Rochusclub célèbre un succès historique

877288974 Le Rochusclub est champion d’Allemagne pour la première fois. Dans un match éprouvant contre le BASF TC Ludwigshafen, l’équipe de Düsseldorf a remporté le premier titre avec une victoire 4-2. Avec 16: 2 points de table, l’équipe du chef d’équipe Detlev Irmler a sauvé deux points d’avance sur le TC Großhesselohe lors de la dernière poussée de la saison. « Il y avait un enthousiasme et une euphorie énormes au Rochusclub », explique Irmler. « Le budget était bon, alors vous pouvez jouer vers le haut. »

Il était un vrai Thriller nerveux, dans lequel les observateurs avaient déjà identifié le vainqueur clair avant le premier service, après que tous les leaders de table aient joué contre une équipe reléguée qui n’avait réussi à obtenir que deux points de table en huit matches de championnat jusqu’à ce point. Et pourtant les Düsseldorfers très favorisés ont eu du fil à retordre, où même le numéro quatre en simple, Henri Squire, comme 55. est placé plus haut dans le classement mondial que le meilleur joueur du Ludigshafener, Cem Ilkel (classement mondial 73). « Jouer contre des adversaires plus élevés dans certains classements est toujours facile. Vous n’avez rien à perdre là-bas », a rapporté Irmler à partir de sa propre expérience. Avait Filip Horansky (classement mondial 214) dans le Match de championnat contre Großhesselohe Federico Coria (73) vaincu et les Düsseldorfers ont obtenu un 3: 3.

À Ludwigshafen, Horansky n’a pas permis que la même chose lui soit arrivée à l’envers. Dans le match contre Tristan Lamasine, le Slovaque avait tout sous contrôle à tout moment et a donné l’avantage aux invités avec une victoire rapide et sûre en deux sets. En même temps, cependant, le costume nerveux de Squire jouait le 16-ans malades avec. Contre Daniel Baumann, qui déjà 526 a disputé son dernier tournoi de classement mondial, Squire n’a jamais trouvé dans le rythme du jeu. Presque chaque action était un mélange d’effort et de surmotivation. Ce fut donc une défaite en deux sets pour le jeune du Rochusclub. « Henri n’est pas encore ce qu’il était l’an dernier », a déclaré Irmler. « La blessure au dos le poursuit toujours. Il s’est séparé de son entraîneur habituel, avec qui il voulait travailler depuis longtemps. Cela fait cinq mois. Il doit encore traiter cela. »

Le capitaine Pablo Andujar-Alba a pris c’est personnellement la main qui a permis aux habitants de Düsseldorf de reprendre la route du championnat. Insensible à la pression de la victoire, il a profité d’un break dans chaque set pour vaincre Ilkel. Cependant, ce n’était pas une victoire facile. Quand Andujar a servi le match, le Ludwigshafener croyait encore en ses chances de gagner et a forcé le protégé d’Irmler à repousser deux breakballs.

Andrea Pellegrino était une fois de plus responsable des moments vraiment dramatiques. L’Italien, qui avait disputé six bris d’égalité lors de ses six matchs individuels de Bundesliga jusqu’au match, dont trois matchs décisifs, a même fait mieux dans le Palatinat. Contre Liam Gavrielides, un 18-ans, jeune talent qui n’a pas encore fait grand bruit dans le milieu professionnel, Pellegrino a disputé deux tie-breaks. Dans le premier set, qu’il n’a pas pu gagner malgré un break avant et dans le tie-break du match, qu’il a également perdu. C’était donc 2: 2 après les simples et la pression sur les ambitions de championnat du Rochusclub continuait de croître car le TC Großhesselohe avait remporté les quatre simples à Mannheim et avait ainsi augmenté son compte de points à 14:4 avaient foutu. C’était enfin clair, Detlev Irmler et son équipe ont besoin d’au moins un match nul pour le titre.

C’est un signe du destin que Pablo Andujar-Alba et Filip Horansky aient obtenu le troisième point à Ludwigshafen. Andujar joue depuis le 13 Des années pour le Rochusclub et vraiment mis dedans cette saison pour enfin décrocher le titre. Et Horansky a vécu dans la maison Irmler pendant plusieurs années. La fidélité paie parfois.

De la 13. Août 2022, .21 heures, lorsque la balle de match d’Andujar/Horansky a été convertie contre Lamasine/Johannes Härteis, sera entrer dans les livres d’histoire des clubs Rochus.