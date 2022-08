Poutine luttant contre le cancer, aurait survécu à une tentative d'assassinat, selon US Intel

New York: des experts du renseignement américain ont affirmé que le président russe Vladimir Poutine combattait le cancer et recevait un traitement agressif, car il avait périodiquement cessé de faire des apparitions publiques et avait peut-être également survécu à une tentative d’assassinat. Le Kremlin a démenti de telles informations.

Les révélations sont venues de hauts responsables de trois agences de renseignement distinctes après des mois de spéculations selon lesquelles l’homme fort russe souffre de maladies en phase terminale.

« Poutine est définitivement malade », a déclaré un responsable du bureau du directeur du renseignement national au média, tout en notant qu’il allait bientôt mourir n’est « que de la pure spéculation ».

Deux autres responsables, l’un de la Defense Intelligence Agency (DIA) et un officier à la retraite de l’armée de l’air, ont également affirmé avoir accès à une évaluation complète des renseignements sur la santé de Poutine, et ont déclaré que le les perspectives du dirigeant russe sont sombres, selon le rapport.

L’évaluation soutient la théorie selon laquelle Poutine était absent de la scène mondiale pendant une grande partie du mois d’avril parce qu’il suivait un traitement pour un cancer avancé, selon le rapport.

« Est-ce que Poutine est malade? Absolument », a déclaré l’officier à la retraite de l’armée de l’air. « Mais nous ne devrions pas laisser attendre sa mort conduire à des actions proactives de notre part. Un vide du pouvoir après Poutine pourrait être très dangereux pour le monde. »

La communauté du renseignement estime également que Poutine est de plus en plus paranoïaque à propos de son emprise sur le pouvoir et qu’il a peut-être survécu à une tentative d’assassinat en mars. « L’emprise de Poutine est forte mais n’est plus absolue », a déclaré l’un des officiers supérieurs du renseignement. « Les jockeys à l’intérieur du Kremlin n’ont jamais été aussi intenses sous son règne, tout le monde sentant que la fin est proche. »

Les responsables ont également averti que Poutine étant de plus en plus isolé, l’accès à des renseignements crédibles est devenu plus difficile à obtenir. « L’une de nos meilleures sources de renseignements est le contact avec des étrangers, largement asséché à la suite de la guerre en Ukraine », a déclaré le haut responsable de la DIA, notant que Poutine ayant moins de réunions avec des dirigeants étrangers, il y a moins d’opportunités d’en savoir plus sur son condition.

Pendant ce temps, le directeur de la CIA, Bill Burns, a fait une remarque ironique en donnant une évaluation inhabituellement franche cette semaine, lorsqu’il a déclaré aux participants à la conférence annuelle sur la sécurité de l’Aspen Institute que Poutine était « tout à fait trop en bonne santé ».

Le Kremlin ridiculise régulièrement toute spéculation sur la santé de Poutine. La semaine dernière, le porte-parole Dmitry Peskov a déclaré que Poutine se sentait « bien » et en « bonne santé » avant de décrire les spéculations contraires comme « rien d’autre que des canulars ».

(Avec entrées IANS)