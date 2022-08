Pied diabétique: 10symptômes de vos pieds qui peuvent indiquer une glycémie élevée–vérifier

Le diabète ou l’hyperglycémie s’accompagne de plusieurs problèmes qui doivent être résolus et recherchés immédiatement. Il existe plusieurs symptômes d’hyperglycémie que l’on peut ne pas associer immédiatement au diabète, mais il n’en reste pas moins que ce sont des signes que votre corps donne indiquant que vous pourriez avoir une glycémie élevée. Parfois, les problèmes auxquels vos pieds sont confrontés sont le signe que vous avez une glycémie élevée.

Qu’est-ce qu’un pied diabétique?

Si vous souffrez de diabète, cela peut causer deux types de problèmes pour vos pieds. Une glycémie élevée endommage les nerfs et les vaisseaux sanguins des pieds et peut provoquer un engourdissement, une perte de sensation, une sensation de picotement et plus encore. Le danger est que si vous ne ressentez pas de douleur, une grosse coupure, une ampoule ou une blessure peut passer inaperçue et devenir un problème grave plus tard. Deuxièmement, il y a une mauvaise circulation sanguine dans les pieds, ce qui signifie que toute coupure ou plaie ne guérira pas rapidement. On peut développer des ulcères ou une gangrène (la mort des tissus due à un manque de sang).

Pied diabétique: 10 symptômes auxquels vous devez faire attention

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – une agence fédérale des États-Unis, relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux – énumèrent les symptômes suivants qui peuvent indiquer un pied diabétique. Vérifiez les symptômes ci-dessous.

1) Douleur dans les jambes ou crampes dans les fesses, les cuisses ou les mollets pendant l’activité physique.10 2) Picotements, brûlures ou douleurs aux pieds.