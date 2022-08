Pakistan SHOCKER: Une adolescente agressée, forcée de lécher des chaussures, ses cheveux coupés pour avoir refusé d'épouser le père d'un ami

Lahore: Une étudiante de la province pakistanaise du Pendjab a été torturée et harcelée sexuellement pour avoir refusé d’épouser le père de son amie, qui, avec d’autres, a gercé la tête de l’adolescente ainsi que des sourcils et a menacé de mettre en ligne une vidéo de son humiliation sur les réseaux sociaux si elle ne lui versait pas Rs 1 million. L’incident choquant a eu lieu à Faisalabad, à quelques 15 kilomètres de Lahore, le 8 août.

Une vidéo de l’incident a fait surface mardi dans lequel la jeune fille a été vue battue par les suspects, la tête et les sourcils rasés et on lui a fait lécher les chaussures des suspects. La police a déclaré avoir arrêté le principal suspect Sheikh Danish, sa fille et cinq autres suspects. « La police a arrêté sept suspects, dont Danois et sa fille, et des descentes sont en cours pour arrêter les autres suspects », a déclaré un porte-parole de la police du Pendjab.

La victime vivait avec sa mère âgée et ses deux frères restent au Royaume-Uni et en Australie. La police a arrêté 15 des suspects pour enlèvement, torture, extorsion et agression sexuelle sur la jeune fille, étudiante en dernière année de médecine dentaire, en vertu de plusieurs articles du Code pénal pakistanais.

Dans le FIR, la victime a déclaré qu’elle et la fille de Danish étaient amies et avaient des relations familiales avec la famille d’Anna. « Le père d’Anna, Sheikh Danish, m’a demandé en mariage, mais ma famille et moi avons rejeté la proposition. Danish avait l’âge de mon père et quand j’ai dit cela à Anna, elle était furieuse contre moi », a-t-elle déclaré.

La victime a déclaré le 8août, lorsque son frère est revenu du Royaume-Uni, que le danois et ses 14 complices ont rendu visite à son domicile et forcé son frère à accepter la demande en mariage.

Lorsque son frère a rejeté la proposition, le suspect et ses complices ont torturé l’adolescente et son frère et les ont emmenés de force chez Danois où ils les ont de nouveau battus. Les suspects ont également forcé la jeune fille à lécher les chaussures de Danois, lui ont rasé la tête et les sourcils et ont filmé son humiliation. l’a soumise à une agression sexuelle et a enregistré l’acte », a déclaré la FIR. Elle a ajouté que les suspects avaient également arraché leurs téléphones portables, extorqué des roupies 500, et emporté des ornements en or d’une valeur de roupies . ,000 d’eux.

La jeune fille a dit à la police que les suspects avaient également exigé 1 million de roupies et menacé que si le montant n’était pas payé, ils téléchargeraient les clips vidéo sur les réseaux sociaux. Le ministre en chef du Pendjab, Parvez Elahi, a pris note de l’incident et a ordonné au chef de la police du Pendjab d’arrêter tous les suspects dans l’affaire et de s’assurer qu’ils ne restent pas impunis.