Pak PM cherche la « paix permanente » avec l'Inde ; veut résoudre le problème du Cachemire par le dialogue, pas la guerre

Islamabad : Le Premier ministre Shehbaz Sharif a déclaré que le Pakistan souhaitait avoir une « paix permanente » avec l’Inde par le dialogue, car la guerre n’est une option pour aucun des pays pour résoudre la question du Cachemire, selon un rapport des médias samedi. S’adressant à une délégation d’étudiants de l’Université de Harvard, Sharif a également déclaré qu’une paix durable dans la région était liée à la résolution de la question du Cachemire conformément aux résolutions de l’ONU, a rapporté le journal The News International.

« Le Pakistan est résolu à maintenir la paix dans la région, et cette paix durable dans la région était liée à la résolution de la question du Cachemire conformément aux résolutions de l’ONU », a-t-il déclaré lors de la Interaction le vendredi soir.

« Nous voulons une paix permanente avec l’Inde par le dialogue car la guerre n’est une option pour aucun des deux pays », a-t-il déclaré dans le rapport. Les relations entre l’Inde et le Pakistan ont souvent été tendues à cause de la question du Cachemire et du terrorisme transfrontalier émanant du Pakistan.

Cependant, les liens entre les deux pays se sont effondrés après que l’Inde a abrogé l’article 370 de la Constitution, révoquant le statut spécial du Jammu et le Cachemire et la bifurcation de l’État en deux territoires de l’Union le 5 août 2019.

La décision de l’Inde a suscité de vives réactions du Pakistan, qui a dégradé les relations diplomatiques et expulsé l’envoyé indien. L’Inde a répété à plusieurs reprises au Pakistan que le Jammu-et-Cachemire « était, est et restera à jamais » partie intégrante du pays.

L’Inde a déclaré il souhaite des relations de voisinage normales avec le Pakistan dans un environnement exempt de terreur, d’hostilité et de violence. Au cours de l’interaction, Sharif a souligné qu’Islamabad et New Delhi devraient avoir une concurrence commerciale et économique et améliorer les conditions de leur population.

Il a dit que le Pakistan n’était pas un agresseur, mais que ses actifs nucléaires et l’armée entraînée sont dissuasifs, a-t-il dit, ajoutant qu’Islamabad dépense pour son armée pour protéger ses frontières et non pour l’agression .

En réponse à une question sur l’économie du Pakistan et le programme du Fonds monétaire international (FMI), le Premier ministre a déclaré que la crise économique du pays découlait de problèmes structurels ainsi que de l’instabilité politique des dernières décennies.

Il a déclaré que les premières décennies depuis la création du Pakistan ont connu une croissance impressionnante dans tous les secteurs de l’économie lorsqu’il y avait des plans, une volonté nationale et le mécanisme de mise en œuvre pour produire des résultats.

«En prolongation, nous avons perdu l’avantage dans des secteurs où nous étions en avance. Le manque de concentration, d’énergie et d’action politique a entraîné une réduction de la productivité nationale », a ajouté Sharif. Le Pakistan, qui manque de liquidités, est confronté à des défis économiques croissants, avec une inflation élevée, des réserves de change en baisse, un déficit courant croissant et une monnaie en dépréciation.

Avec l’augmentation du déficit du compte courant à USD 13.2 milliards au cours des neuf premiers mois et des pressions externes exigences de remboursement des prêts, le Pakistan avait besoin d’une aide financière de 9 13 milliards de dollars jusqu’en juin 2022 pour éviter un nouvel épuisement des ressources étrangères réserves de change.