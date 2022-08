Nouvelle vague de Covid-19 en Italie ? Les cas continuent de grimper, le taux de positivité grimpe à 16,3%

Rome : Le taux d’infection par le coronavirus en Italie est à nouveau à la hausse, inversant un mois de déclin pour grimper de 14.4% au cours de la semaine dernière. L’Italie, premier pays européen touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19, a vu le nombre de cas augmenter de mi-juin à mi-juin -Juillet puis déclin jusqu’à ces derniers jours- la dernière d’une série de vagues d’infection qui ont frappé le pays. Les dernières données du ministère italien de la Santé ont montré plus de 27,000 nouvelles infections jeudi, contre plus de 19, le mercredi mais autour de taux triplés de moins de 10, infections dans les jours précédant Mardi, a rapporté l’agence de presse Xinhua. Pour la semaine se terminant mercredi, le nombre total d’infections a augmenté de 12.4 pour cent. Pendant ce temps, jeudi, le taux de positivité – le pourcentage de tests de coronavirus effectués qui étaient positifs – est passé à 12.3 de 15.8 pour cent. Lire aussi: Covid ne nous a pas oubliés, décès en hausse de 27%: l’OMS met en garde contre risque élevé de transmission dans les prochains jours

Le taux de mortalité quotidien est également en hausse, totalisant 147 jeudi, contre 42 le mercredi, 70 le mardi et 42 En Lundi. Le taux d’infection de haut en bas cet été a connu des pics beaucoup plus bas que lors de la forte augmentation des infections commençant fin 2021 et s’étendant jusqu’au début février, lorsque les infections quotidiennes ont dépassé 200,000 plusieurs fois.

Dans le même temps, les taux de mortalité, bien qu’en hausse, restent bien en deçà des pics quotidiens de plus de 200 du début de cette année et près de 1, lors de deux grandes vagues pandémiques en 2020. Le taux de vaccination de l’Italie reste parmi les plus élevés de l’Union européenne. Jeudi, 70.1% de la population du pays a plus de 70 ans ont été complètement vaccinés ou se sont rétablis d’une infection à coronavirus au cours des six mois précédents, ce qui leur confère une immunité naturelle.