Nouveau test rapide de type COVID formulé pour détecter les cancers et les maladies cardiaques

Londres: Une équipe de chercheurs internationaux du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Allemagne a mis au point un nouveau test facile à utiliser qui pourrait diagnostiquer des maladies non infectieuses comme les crises cardiaques et les cancers plus rapidement. Le nouveau test, appelé CrisprZyme, fonctionne en détectant des signaux moléculaires dans le corps appelés biomarqueurs, qui sont déjà utilisés dans des choses comme les tests Covid-19 où la présence de gènes SARS-CoV-2 indique Covid .

Il existe également des biomarqueurs pour les maladies non infectieuses: par exemple, l’antigène spécifique de la prostate (PSA) dans le sang peut parfois servir de biomarqueur pour indiquer la présence d’un cancer de la prostate.

Les tests de diagnostic basés sur l’ARN ou l’ADN nécessitent souvent des températures contrôlées et impliquent plusieurs étapes. Le nouveau test peut être utilisé à température ambiante dans le cadre d’un processus convivial.

Les chercheurs espèrent que cela pourrait permettre des diagnostics plus rapides et plus faciles dans des contextes tels que les cabinets médicaux, ainsi que dans les cliniques aux ressources limitées des pays en développement.

«En plus d’améliorer potentiellement l’accès aux diagnostics dans les pays en développement, cette technologie pourrait nous rapprocher des diagnostics personnalisés à domicile ou au cabinet du médecin généraliste», a déclaré le Dr Marta Broto. , Département des matériaux, Université impériale.

« En simplifiant les tests de diagnostic clinique, nous pourrons fournir aux cliniciens les bons outils pour tester dans le même cabinet médical au lieu d’avoir à reprogrammer des analyses de suivi et des tests sanguins », a-t-elle ajouté.

CrisprZyme s’appuie sur les tests de diagnostic CRISPR, qui utilisent l’ARN, le messager qui aide à créer des protéines, pour détecter des biomarqueurs dans des fluides biologiques comme le sang ou l’urine.

CrisprZyme améliore la technologie en remplaçant le processus d’amplification par une analyse colorimétrique – une méthode qui détermine la quantité de biomarqueurs présents sans nécessiter d’amplification.

Cela élimine le besoin de contrôle de la température et d’étapes supplémentaires, et peut également révéler la quantité de biomarqueur présente dans un échantillon, a expliqué l’équipe dans l’article publié dans la revue Nature Nanotechnologie.

« Suite à d’autres développements et tests en laboratoire, nous espérons que cela pourra nous aider à nous rapprocher de la médecine personnalisée, dans laquelle le traitement est adapté plus spécifiquement aux besoins des patients », a déclaré le professeur Molly Stevens FRS FREng, des départements des matériaux et de la bio-ingénierie de l’Impérial.