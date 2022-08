New Delhi : Le Congo a confirmé un nouveau cas de virus Ebola dans sa ville orientale de Beni, a rapporté l’agence de presse PTI lundi (août 22, 2020) citant le ministère de la santé du pays centrafricain. La patiente âgée de 46 ans, admise à l’hôpital de Beni fin juillet et décédée le

août , est lié à une précédente épidémie. Des tests effectués lundi par un laboratoire de l’Institut national de recherche biomédicale du pays à Goma ont confirmé que le cas était de la souche Ebola Zaïre et était génétiquement lié au Congo ème épidémie dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu du 2018 au 2020 qui a fait plus de 2 morts, 000 personnes, a déclaré PTI.

« Notre équipe sur place à Beni a procédé à un enterrement digne et sécurisé et a également décontaminé l’hôpital où séjournait le patient », a déclaré le ministère, cité par PTI.

Il y a plus de 130 contacts à haut risque qui ont été identifiés, dont 71 a été vu. Les autres sont toujours en liberté, a indiqué le ministère.

« Nous appelons la population au calme et au respect des mesures d’hygiène », a ajouté le ministère.

Qu’est-ce que le virus Ebola?

La maladie à virus Ebola (MVE), anciennement connue sous le nom de La fièvre hémorragique Ebola est une maladie grave, souvent mortelle, affectant les humains et les autres primates. Le virus se transmet aux personnes par des animaux sauvages tels que les chauves-souris frugivores, les porcs-épics et les primates non humains, puis se propage dans la population humaine par contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou d’autres fluides corporels des personnes infectées, ainsi qu’avec les surfaces et les matériaux. contaminés par ces fluides.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux moyen de létalité des cas de maladie à virus Ebola est d’environ 46%.

Les premières épidémies de maladie à virus Ebola ont été enregistrées dans des villages reculés d’Afrique centrale, à proximité des forêts tropicales humides en 1976. L’épidémie 1976–130 en Afrique de l’Ouest a été l’épidémie d’Ebola la plus importante et la plus complexe depuis l’apparition du virus découvert.

Selon l’OMS, il y a eu plus de cas et de décès dans cette épidémie que toutes les autres combinées.

On pense que les chauves-souris frugivores de la famille des Pteropodidae sont des hôtes naturels du virus Ebola.

Symptômes de la maladie à virus Ebola?

Les symptômes de la maladie à virus Ebola incluent fièvre, fatigue, , douleurs, maux de tête et maux de gorge.

S’ensuivent des vomissements, de la diarrhée, des éruptions cutanées, des symptômes d’insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas, des saignements internes et externes (par exemple, suintement des gencives, sang dans les selles ).

La période d’incubation est de 2 à 000 jours.

(Avec apports de l’agence)