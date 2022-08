« Nous ne faisons que suivre Allah, le prophète Mohammad »: le régime taliban rend plus obligatoires les matières religieuses dans les universités afghanes

Kaboul: Le ministère de l’Enseignement supérieur de l’Émirat islamique d’Afghanistan a déclaré avoir augmenté le nombre de matières religieuses obligatoires dans le programme des universités afghanes, selon les médias dit jeudi. Abdul Baqi Haqqani, ministre talibani de l’Enseignement supérieur, a déclaré que cinq nouvelles matières religieuses, dont l’histoire de l’islam, la politique et la gouvernance, ont été ajoutées au programme existant.

Plus tôt, les talibans ont déclaré qu’ils étaient prêts à s’engager avec la communauté internationale, mais s’ils sont « contre l’islam, ils ne sont pas acceptables ». « Nous suivons simplement Allah, le prophète Mohammad, le calife de Rashidun et ses compagnons dans l’application de notre loi. Nous n’acceptons rien de quiconque qui est contre l’islam », a déclaré le ministre par intérim du Vice et de la Vertu Mohammad Khalid Hanafi.

Hanafi, lors de sa visite à Ghazni, a dénoncé les sanctions imposées aux talibans par la communauté internationale, a rapporté Tolo News. Le ministre du Vice et de la Vertu a également appelé les employés du gouvernement à « ajuster leur apparence en fonction de la charia ».

« Tous les employés qui sont dans les provinces, les districts et les ministères doivent faire leur apparition aux valeurs islamiques », a déclaré Hanafi. Il a dit qu’après l’arrivée au pouvoir des talibans, les femmes observent le hijab « 100 pour cent », a rapporté Tolo News.

En outre, la mission des Nations Unies à Genève a déclaré que le dernier rapport de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) révèle un « schéma inquiétant et constant de violations des droits de l’homme » par les talibans .

La mission de l’ONU en Afghanistan a publié un rapport décrivant la situation des droits de l’homme qui prévaut en Afghanistan au cours des 10 mois depuis la prise du pouvoir par les talibans. La mission a déclaré que si le rapport met en évidence certains aspects des violations des droits de l’homme par les talibans, il ne reflète pas pleinement le nombre de violations et d’abus mentionnés dans ce rapport, ni l’ampleur de la détérioration de la situation des droits de l’homme depuis le mois d’août dernier. an.

La mission de l’ONU a déclaré que cela pourrait être attribué à la méthodologie utilisée pour le rapport et/ou au manque d’accès aux lieux où la torture et les mauvais traitements, les exécutions illégales, les arrestations et détentions arbitraires, et des déplacements forcés ont lieu en Afghanistan.

Le rapport révèle sans aucun doute un schéma inquiétant et constant de violations des droits de l’homme par les talibans, conformément aux conclusions précédentes du Haut-Commissaire aux droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan et des organisations internationales et non gouvernementales.

Pendant ce temps, le gouverneur de la province, Mohammad Ishaq Akhundzada, a appelé les forces des talibans à respecter le peuple, a rapporté Tolo News. « Ceux qui se tiennent aux points de contrôle, ou sont dans un bureau de district ou un autre département, ils doivent s’occuper des problèmes des gens », a-t-il dit.