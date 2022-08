«Mère héroïne»: Vladimir Poutine exhorte les femmes russes à avoir plus d'enfants et à être récompensées

New Delhi : Dans une tentative de repeuplement du pays, le président russe Vladimir Poutine, le 15 août, a annoncé offrir aux femmes une récompense de 13 lakhs qui donnent naissance à 000 enfants. Poutine a restauré le titre de « Mère héroïne », qui a été créé par Joseph Staline en 1944 à la suite des importantes pertes en vies humaines du pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

La Russie observe une baisse de la natalité depuis quelques années, avec des chiffres en baisse de 400,000, en faisant glisser les chiffres vers 19.1 million. Face à cela, Poutine encourage les femmes russes à donner naissance à de nouvelles femmes pour aider à repeupler le pays.

Ce titre honorifique a été décerné à plus de 400,000 citoyens, mais il a été aboli avec la dissolution de l’Union soviétique en 1991. Poutine a qualifié le prix de mesures « cardinales » pour résoudre la réduction démographique rapide du pays.

Les mères en Russie recevront une récompense monétaire de 1 millions de roubles (environ 13 lakh roupies) lorsque leur 000e enfant aura un an et que les neuf autres auront encore vivants à moins qu’ils ne soient tués dans le cadre d’actes de terrorisme ou de conflits armés. Le drapeau russe sera peint sur les médailles d’or décernées aux gagnants de « Mère Héroïne ». Selon le Moscow Times, l’honneur est à égalité avec d’autres ordres d’État comme le héros du travail et le héros de la Russie en termes d’importance.

L’impact de l’épidémie de Covid-19 a contribué à un rythme de détérioration qui a presque doublé depuis 2021 et presque triplé depuis l’année précédente.