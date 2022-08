Ménopause : ne souffrez pas en silence lorsque vous faites face à des symptômes – Comment faire face aux émotions

New Delhi : Le nombre de femmes ménopausées et postménopausées dans le monde devrait atteindre 1,2 milliard d’ici 2030, avec 46 millions nouveaux membres rejoignent chaque année. Mais à cause de la honte ou de la peur, de nombreuses femmes ressentent en silence des symptômes inconfortables mais gérables de la ménopause. En Inde, la ménopause survient généralement à l’âge de 46.2 par rapport à 51 dans les pays occidentaux. La santé, le bien-être et la qualité de vie générale d’une femme sont tous grandement touchés par ce changement. La vie sociale des femmes, selon pour cent d’entre elles, a souffert de la ménopause.

Les femmes sont plus sensibles aux effets secondaires psychologiques tels que la tristesse, l’anxiété, la perte de sommeil et l’épuisement en plus des symptômes physiques habituels (tels que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes). Les problèmes d’humeur entraînent des difficultés supplémentaires car ils peuvent vous rendre plus irritable, avoir des difficultés à vous concentrer (ou « brouillard cérébral ») et avoir une estime de soi réduite, ce qui peut nuire à votre capacité à faire face en général.

Alors, quelles mesures pouvez-vous prendre pour naviguer dans les montagnes russes émotionnelles de la ménopause?

Brisez le silence: Vous n’avez pas à traverser cela seul. Parler de vos symptômes à votre famille ou à vos amis peut vous aider à obtenir le soutien dont vous avez besoin sans tarder. Que ce soit en vous confiant à votre partenaire ou en créant des liens avec un ami, cela peut vous aider à vous sentir moins isolé et à améliorer votre humeur. Plus encore, votre famille proche peut s’avérer être un système de soutien vital à bien des égards – socialement et émotionnellement, notamment en comprenant comment vos symptômes affectent votre vie quotidienne. Ils peuvent également aider en comblant les lacunes de communication et même en aidant davantage à la maison. Cela pourrait prendre plus de corvées ou soutenir vos changements de style de vie comme participer à votre routine d’exercice quotidienne7.

Briser le silence à la maison peut également vous donner la confiance nécessaire pour contacter votre médecin au sujet de tout inconfort ressenti. De plus, il existe toute une gamme de traitements disponibles pour traiter les symptômes associés à la ménopause, il est donc toujours avantageux de consulter votre médecin.

Protégez votre santé mentale : La ménopause peut avoir un impact profond sur votre vie quotidienne en induisant des sautes d’humeur, un manque de motivation, le stress et les problèmes de santé mentale. Avant la ménopause, les changements hormonaux chez les femmes commencent généralement chez leurs 40 et durent environ quatre ans, voire jusqu’à une décennie. Cette période peut se chevaucher avec des effets importants sur la santé mentale. Au cours de cette transition, l’incidence de la dépression double et les femmes sont plus susceptibles d’avoir des crises de panique. En cas d’effets graves sur la vie quotidienne, il est conseillé de faire appel à un professionnel pour gérer cela.

Les approches de traitement courantes liées à la santé mentale comprennent le conseil et la thérapie cognitivo-comportementale, qui peuvent vous aider à gérer l’anxiété associée à la ménopause8. Cela concerne vos pensées, vos sentiments et vos comportements, qui peuvent également être liés à l’intensité de vos symptômes physiques. Pour gérer les niveaux de stress, vous pouvez également essayer des techniques de relaxation, notamment la méditation de pleine conscience.

Engagez la conversation au travail: Pendant la ménopause, 45 par 100 des femmes ont des difficultés au travail en raison d’une productivité réduite. Si vous vous sentez isolé, désengagé ou en manque de motivation, parler à vos collègues et pairs peut être la première étape pour vous sentir plus à l’aise pendant que vous travaillez.

Essayez d’entamer la conversation sur la façon dont vos symptômes entravent votre travail quotidien – vous pourriez finir par entendre des personnes ayant des expériences similaires et comment elles ont géré la situation. En même temps, adoptez des mesures qui pourraient vous aider, notamment en faisant des pauses quand vous le pouvez ou en ayant un ventilateur de bureau pour atténuer les bouffées de chaleur. La mise en place d’un système de soutien sur votre lieu de travail peut vous aider à mieux gérer les symptômes et à prendre en charge votre santé ainsi que votre carrière.

Trouvez un soutien communautaire: Les systèmes de soutien – qu’il s’agisse d’amis, de membres de la famille ou d’autres femmes de votre communauté ou de vos cercles sociaux – offrent un moyen puissant et stimulant de se connecter et de s’engager avec des personnes vivant des expériences similaires.

« La transition vers la ménopause peut être une période extrêmement difficile pour les femmes. Chez Abbott, nous nous engageons à transformer des vies pour le mieux grâce à nos solutions de soins de santé et en menant des initiatives axées sur les patients pour des soins holistiques Avec des centres de soins de la ménopause gérés de manière indépendante, des programmes de sensibilisation des patients et des plateformes d’engagement médecin-patient, nous avons l’intention de mener des conversations significatives afin que les femmes puissent être habilitées à embrasser pleinement cette étape de leur vie et à la vivre pleinement », a déclaré le Dr Jejoe Karan Kumar, Directeur des affaires médicales chez Abbott.

Vous pouvez faire face aux montagnes russes émotionnelles et aux changements physiques de la ménopause en prenant de telles mesures, notamment en parlant à votre famille et à votre médecin, en développant des réseaux de soutien dans votre quartier et au travail et en trouvant des stratégies pour gérer stresser. La ménopause est un processus naturel que traversent toutes les femmes. Alors que vous accueillez le chapitre suivant de votre vie, ces étapes peuvent vous aider à naviguer dans cette vague de changement.

(Dr Meeta Singh, ancien président, Indian Menopause Society et Dr Jejoe Karankumar, directeur des affaires médicales chez Abbott)

