Marché de l’impression 3D de soins de santé en Europe | Taille du marché, part de marché, tendances du marché, dynamique du marché, prévisions du marché et acteurs clés

Le marché européen de l’impression 3D dans le secteur de la santé représentait 503,7 millions de dollars en 2020 et augmentera de 22,3% par an sur 2020-2030 en raison des progrès technologiques dans la technologie d’impression 3D médicale, des investissements croissants dans le secteur de la santé et de l’adoption croissante des implants médicaux imprimés en 3D , dispositifs médicaux et organoïdes bio-imprimés.

Mis en évidence avec 41 tableaux et 71 chiffres, ce rapport de 134 pages «L’impression 3D dans les soins de santé: marché européen 2020-2030 par composant, processus et technologie, application, utilisateur final et pays» est basé sur une recherche complète de toute l’Europe marché de l’impression 3D de soins de santé et tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées. Une analyse et une évaluation approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de qualité supérieure avec des intrants provenant de professionnels de l’industrie à travers la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2015-2020 et fournit des prévisions de 2021 à 2030 avec 2020 comme année de base. (Remarque: le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans sur l’année de base.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants:

• Structure du marché

• Moteurs de croissance

• Contraintes et défis

• Tendances de produits émergentes et opportunités de marché

• Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché européen sont prévues dans une perspective optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché européen de l’impression 3D de soins de santé dans tous les aspects de la classification du point de vue des composants, des processus et de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du pays.

Sur la base des composants, le marché européen est segmenté dans les sous-marchés suivants, les revenus annuels pour 2020-2030 étant inclus dans chaque section.

Imprimantes 3D

Matériaux et consommables

• Plastiques et polymères

• Métaux et alliages métalliques

• Céramiques

• Matériau biocompatible

• Autres matériaux et consommables

Logiciel

Un service

Sur la base des processus et de la technologie, le marché européen est segmenté dans les sous-marchés suivants, les revenus annuels pour 2020-2030 étant inclus dans chaque section.

Photopolymérisation de cuve

• Stéréolithographie (SLA)

• Traitement numérique de la lumière (DLP)

• Production d’interface liquide continue (CLIP)

Jet de matière

Jet de liant

Extrusion de matériau

• Modélisation des dépôts fondus (FDM)

• Fabrication de filaments fondus (FFF)

Fusion sur lit de poudre

• Multi Jet Fusion (MJF)

• Frittage sélectif au laser (SLS)

• Frittage laser direct des métaux (DMLS)

Lamination des feuilles

Dépôt d’énergie dirigé

Autres technologies

Sur la base de l’application, le marché européen est segmenté dans les sous-marchés suivants, les revenus annuels pour 2020-2030 étant inclus dans chaque section.

Appareils portables externes

• Aides auditives et auditives

• Prothèse et orthèses

• Produits dentaires

• Autres appareils portables externes

Dispositifs d’étude clinique

• Dépistage de drogues

• Modèles anatomiques

• Autres dispositifs d’étude clinique

Les implants

• Guides chirurgicaux

• Implants cranio-maxillo-faciaux

• Implants orthopédiques

• Autres implants

Création de tissus

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen est segmenté dans les sous-marchés suivants, les revenus annuels pour 2020-2030 étant inclus dans chaque section.

• Centres médicaux et chirurgicaux

• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

• Institutions académique

Sur le plan géographique, les marchés nationaux / locaux suivants sont étudiés de manière approfondie:

• Allemagne

• ROYAUME-UNI

• France

• Espagne

• Italie

• Russie

• Reste de l’Europe (encore segmenté en Pays-Bas, Suisse, Turquie, Pologne, Suède, Belgique, Autriche, Irlande, Norvège, Danemark et Finlande)

Pour chaque pays clé, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels sont disponibles pour 2020-2030. La répartition des principaux marchés nationaux par composant, application et utilisateur final au cours des années de prévision est également incluse.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue; et établit le profil des fournisseurs clés, y compris des leaders du marché et des acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement sur le marché européen de l’impression 3D dans le secteur de la santé sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, les facteurs critiques de succès (CSF) sont générés à titre indicatif pour aider les investisseurs et les actionnaires à identifier les opportunités émergentes, à gérer et minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Acteurs clés (cette liste peut ne pas être complète et des sociétés supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande):

3D Systems Corporation

Envisiontec Gmbh

Exone

Formlabs

GE

Materialise NV

Organovo HoldingsInc.

Matériaux de performance Oxferd Inc.

Laboratoires proto

SLM Solutions Group AG

Stratasys

(Remarque: le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de base et que les prévisions couvrent au moins 5 ans sur l’année de base.)

Table des matières :

1 Présentation 7

1.1 Définition de l’industrie et portée de la recherche 7

1.1.1 Définition de l’industrie 7

1.1.2 Portée de la recherche 8

1.2 Méthodologie de recherche 11

1.2.1 Aperçu de la méthodologie d’étude de marché 11

1.2.2 Hypothèse du marché 12

1.2.3 Données secondaires 12

1.2.4 Données primaires 12

1.2.5 Filtration des données et conception de modèles 14

1.2.6 Estimation de la taille / part du marché 15

1.2.7 Limites de la recherche 16

1.3 Résumé analytique 17

2 Aperçu et dynamique du marché 20

2.1 Taille du marché et prévisions 20

2.1.1 Impact du COVID-19 sur l’économie mondiale 21

2.1.2 Impact du COVID-19 sur le marché 24

2.2 Principaux moteurs de croissance 26

2.3 Contraintes et défis du marché 29

2.4 Opportunités émergentes et tendances du marché 32

2.5 Analyse des cinq forces de Porter 36

3 Segmentation du marché européen par composant 40

3.1 Aperçu du marché par composant 40

3.2 Imprimantes 3D 42

3.3 Matériaux et consommables 43

3.3.1 Plastiques et polymères 45

3.3.2 Métaux et alliages métalliques 46

3.3.3 Céramique 47

3.3.4 Matériau biocompatible 48

3.3.5 Autres matériaux et consommables 49

3.4 Logiciel 50

3.5 Service 51

4 Segmentation du marché européen par processus et technologie 52

4.1 Aperçu du marché par processus et technologie 52

4.2 Photopolymérisation en cuve 54

4.2.1 Stéréolithographie (SLA) 56

4.2.2 Traitement numérique de la lumière (DLP) 57

4.2.3 Production d’interface liquide continue (CLIP) 58

4.3 Jet de matière 59

4.4 Jet de liant 60

4.5 Extrusion de matériau 61

4.5.1 Modélisation des dépôts fondus (FDM) 62

4.5.2 Fabrication de filaments fondus (FFF) 63

4.6 Fusion sur lit de poudre 64

4.6.1 Fusion multi-jets (MJF) 65

4.6.2 Frittage sélectif laser (SLS) 66

4.6.3 Frittage laser direct des métaux (DMLS) 67

4.7 Lamination des feuilles 68

4.8 Dépôt d’énergie dirigé 69

4.9 Autres technologies 70

5 Segmentation du marché européen par application 71

5.1 Aperçu du marché par application 71

5.2 Appareils portables externes 73

5.2.1 Aides auditives et auditives 75

5.2.2 Prothèse et orthèses 76

5.2.3 Produits dentaires 77

5.2.4 Autres appareils portables externes 78

5.3 Dispositifs d’étude clinique 79

5.3.1 Dépistage des drogues 81

5.3.2 Modèles anatomiques 82

5.3.3 Autres dispositifs d’étude clinique 83

5.4 Implants 84

5.4.1 Guides chirurgicaux 85

5.4.2 Implants cranio-maxillo-faciaux 86

5.4.3 Implants orthopédiques 87

5.4.4 Autres implants 88

5.5 Génie tissulaire 89

6 Segmentation du marché européen par utilisateur final 90

6.1 Aperçu du marché par l’utilisateur final 90

6.2 Centres médicaux et chirurgicaux 92

6.3 Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques 93

6.4 Institutions académiques 94

7 Marché européen 2020-2030 par pays 95

7.1 Aperçu du marché européen 95

7,2 Allemagne 98

7,3 Royaume-Uni 100

7.4 France 102

7,5 Espagne 104

7,6 Italie 106

7,7 Russie 108

7.8 Reste du marché européen 110

8 Paysage concurrentiel 112

8.1 Vue d’ensemble des principaux fournisseurs 112

8.2 Lancement de nouveaux produits, partenariat, investissement et fusions et acquisitions 115

8.3 Profils d’entreprise 116

3D Systems Corporation 116

Envisiontec Gmbh 118

Exone 119

Formlabs 120

GE 121

Materialise NV 122

Organovo HoldingsInc. 123

Oxferd Performance Materials Inc.124

Proto Labs 125

SLM Solutions Group AG 126

Stratasys 127

9 Investir dans le marché européen: évaluation et gestion des risques 128

9.1 Évaluation des risques du marché européen 128

9.2 Facteurs critiques de succès (CSF) 131

Rapports et produits associés 134

