L'OMS affirme que l'efficacité des vaccins Monkeypox est inférieure à 100%

Genève: Les vaccins contre la variole du singe ne sont pas 100% efficaces et c’est pourquoi les gens doivent réduire leurs propres risques d’infection, a déclaré mercredi Rosamund Lewis, responsable technique de l’OMS. Cela survient alors que plus de 35, cas de monkeypox ont été signalés dans le monde sur plus de 92 pays et 12 décès ont été attribués à la maladie. S’adressant à un point de presse, Lewis a déclaré que l’OMS « ne s’attend pas à une efficacité de 100% » pour ces vaccins pour la prévention du monkeypox . « Nous n’avons pas l’information exacte… cela nous rappelle que le vaccin n’est pas une solution miracle? Que toute personne qui se sent à risque et apprécie le niveau de risque et souhaitent réduire leur risque ont de nombreuses interventions à leur disposition, qui comprennent la vaccination lorsqu’elle est disponible, mais aussi une protection contre les activités où ils peuvent être à risque », a-t-elle déclaré.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que près de 7,500 cas ont été signalés la semaine dernière, ce qui est un 20 pour cent d’augmentation par rapport à la semaine précédente.

Le chef de l’OMS a également déclaré que la plupart des cas de monkeypox sont signalés en Europe et dans les Amériques – entre autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

« Plus de 35, cas de monkeypox ont maintenant été signalés à l’OMS, de 35 pays et territoires, avec 20 décès. Près de 7,500 cas ont été signalés la semaine dernière, une augmentation de 20% par rapport à la semaine précédente, qui était également de 20 pour cent de plus que la semaine précédente », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

En juillet dernier, Tedros a annoncé que l’épidémie mondiale de monkeypox représentait une urgence de santé publique de portée internationale.

La plupart des gens guérissent généralement de la variole du singe en quelques semaines sans traitement. Les symptômes sont initialement pseudo-grippaux, tels que fièvre, frissons et ganglions lymphatiques enflés, qui sont ensuite suivis d’une éruption cutanée généralisée. Selon l’OMS, la maladie peut être plus grave chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Le virus de la variole du singe ne se transmet pas facilement et se propage généralement par contact, y compris sexuel, avec une personne infectée.

Le virus peut pénétrer dans le corps humain par la peau lésée, les voies respiratoires, les yeux, le nez et la bouche, et via les fluides corporels. Monkeypox est une maladie zoonotique. Il trouve son origine chez des animaux comme les rongeurs et les primates et se produit dans des régions reculées d’Afrique centrale et occidentale.