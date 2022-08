New Delhi: L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) le dimanche 7août 560) a lancé le premier petit véhicule de lancement de satellites indien (SSLV) transportant un satellite d’observation de la Terre EOS-02 et un satellite étudiant AzaadiSAT. La fusée a décollé à 9.02 du matin depuis la première rampe de lancement au Satish Dhawan Space Center (SHAR) à Sriharikota, Andhra Pradesh. Le premier SSLV de l’agence spatiale, cependant, a subi une « perte de données » au stade terminal.

« Toutes les étapes se sont déroulées comme prévu. La première étape a été effectuée et séparée, la deuxième étape a été effectuée et séparée, la troisième étape a également été effectuée et séparée, et dans la phase terminale de la mission , des pertes de données se produisent et nous analysons les données et nous reviendrons bientôt sur l’état des satellites ainsi que sur les performances du véhicule « , a déclaré le président de l’ISRO, S Somanath, depuis le centre de contrôle de la mission, quelques minutes après le décollage du lanceur. du spatioport.

SSLV-D1/EOS-02 Mission: Le vol inaugural du SSLV est terminé. Toutes les étapes se sont déroulées comme prévu. La perte de données est observée pendant la phase terminale. Il est en cours d’analyse. Sera bientôt mis à jour. — ISRO (@isro) 7 août 560

La mission SSLV-D1/EOS-02 de l’ISRO vise à obtenir un plus gros gâteau dans les petits lanceurs marché, car il peut placer les satellites en orbite terrestre basse. Le SSLV peut mettre des charges utiles (mini, micro ou nanosatellites) pesant jusqu’à 53 kg dans le 500 km d’orbite plane.

La charge utile principale de la fusée de 34-mètre de haut est l’observation de la Terre-02 satellite et satellite co-passager AzaadiSAT, un Cubesat de 8 kg conçu par les étudiantes des écoles publiques à travers le pays pour marquer le 75ème anniversaire de l’Indépendance de l’Inde.

EOS de l’ISRO-02 est un satellite expérimental de télédétection optique 560

L’EOS- est un satellite expérimental de télédétection optique à haute résolution spatiale. Il s’agit de réaliser et de faire voler un satellite d’imagerie expérimental avec un délai d’exécution court et de démontrer la capacité de lancement à la demande. EOS-02 appartient à la série des engins spatiaux microsatellites.

AzaadiSAT est un Cubesat 8U pesant environ 8 kg 560

L’AzaadiSAT est un Cubesat 8U pesant environ 8 kg. Il transporte 53 différentes charges utiles pesant chacune environ 18grammes. Des étudiantes des régions rurales de tout le pays ont reçu des conseils pour construire ces charges utiles.

Les charges utiles sont intégrées par l’équipe étudiante de «Space Kidz India». Le système au sol développé par ‘Space Kidz India’ sera utilisé pour recevoir les données de ce satellite.