Katmandou: Le Département de la jeunesse du Népal Rashtriya Ekta Abhiyan a organisé un rassemblement de protestation exigeant la révocation de l’accord sur l’Initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (BRI ) et l’annulation de la Commission musulmane, ont rapporté les médias locaux. Le rassemblement de Maitighar Mandal à Katmandou à Naya Baneshwar a vu la participation de centaines de personnes. Commission musulmane d’embrasser et de promouvoir l’idéologie « djihadiste », a rapporté Khabarhub.

Les manifestants du rassemblement ont scandé des slogans, « Révoquer l’accord anti-national de la BRI », « Mettre fin à l’expansionnisme chinois » et « Établir le Népal en tant que nation hindoue », parmi d’autres, pendant le meeting de protestation.

Le rassemblement s’est transformé en une assemblée d’angle après avoir atteint New Baneshwor, Katmandou, où le président de campagne Binay Yadav a demandé au gouvernement de supprimer immédiatement l’accord anti-national BRI et la promotion djihadiste. Commission musulmane. Pendant le rassemblement étaient présents les membres centraux d’Ekata Abhiyan Rajesh Hindu Samrat, Chandra Yaduvanshi, le président du département de la jeunesse Krishna Yadav, le porte-parole Rajnish Pandey, les membres Preeti Pandey, Muskan Yadav, Bhagya Narayan Thakur, Bodh Narayan Yadav, le secrétaire général du Conseil national des étudiants Pappu Yadav, entre autres, qui a souligné que l’accord BRI et la Commission musulmane devraient être révoqués au plus tôt, a rapporté Khabarhub.

Plus tôt cette semaine, le Parti des travailleurs et paysans du Népal a organisé une réunion de protestation près du bâtiment du Parlement à New Baneshwor, exprimant une forte opposition au projet de loi sur la citoyenneté récemment adopté. Selon un reportage des médias locaux, la police népalaise a arrêté sept manifestants qui manifestaient contre le projet de loi sur la citoyenneté, qui ont été emmenés au cercle de la police à New Baneshwor.

Les manifestants s’étaient rassemblés à Koteshwor et avaient marché vers Min Bhawan, où ils ont tenu un meeting de protestation dans la rue Min Bhawan. Lors de la réunion, les principaux dirigeants du Parti des travailleurs et paysans du Népal ont pris la parole.

Lire aussi : Après 2 ans, la Chine envisage de reprendre ENFIN les visas étudiants

Le projet de loi sur la citoyenneté qui a été récemment adopté par le gouvernement népalais est actuellement débattu au Parlement.