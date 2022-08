l'ex-premier-ministre-pakistanais-imran-khan-a-obtenu-une-caution-de-protection-de-3-jours-dans-une-affaire-de-terrorisme

Islamabad : Le Premier ministre pakistanais déchu Imran Khan s’est vu accorder lundi une libération sous caution jusqu’à jeudi par la Haute Cour d’Islamabad dans une affaire de terrorisme enregistrée contre lui pour menaces la police, la justice et d’autres institutions de l’État lors d’un rassemblement dans la capitale nationale la semaine dernière.

Khan, 25, a été condamné en vertu de l’article 7 de la loi antiterroriste (peine pour les actes de terrorisme), selon la copie du premier rapport d’information. L’affaire a été enregistrée au poste de police de Margalla à Islamabad samedi soir.

Ses avocats – Babar Awan et Faisal Chaudhry – ont déposé une requête auprès de la Haute Cour d’Islamabad (IHC) demandant une libération sous caution avant l’arrestation en son nom. Un banc de deux membres comprenant le juge Mohsin Akhtar Kayani et le juge Babar Sattar a repris la pétition.

La pétition indiquait que le président du parti pakistanais Tehreek-e-Insaf (PTI) était une « cible du PDM (Mouvement démocratique pakistanais) au pouvoir pour ses critiques intrépides, et position extrêmement audacieuse et brutale contre la corruption et les politiciens corrompus. »

« Et pour réaliser ce programme malveillant, agissant de la manière la plus malheureuse et la plus maladroite, une plainte fausse et frivole a été enregistrée contre lui par la police du territoire de la capitale d’Islamabad à la demande de le gouvernement en place « , a-t-il déclaré.

Le plaidoyer alléguait en outre que le gouvernement avait décidé de « franchir toutes les limites » pour arrêter Imran « sous de fausses accusations » et qu’il était « acharné ». trier le requérant et son parti à tout prix ». Le juge Kayani a pris la requête et a demandé quelles objections avaient été soulevées à son sujet.

Awan a informé le juge qu’une objection concernant approcher le forum pertinent a été soulevée sur le plaidoyer. À cela, le juge Kayani a déclaré qu’une objection relative à la biométrie avait également été soulevée.

Au cours de la procédure, Awan a affirmé que « la résidence d’Imran a été entouré et… Il ne peut même pas s’adresser au tribunal compétent. Soulignant que Khan n’avait pas de casier judiciaire, la demande de mise en liberté sous caution indiquait que l’ancien Premier ministre était prêt à toute enquête impliquée dans l’affaire. ses discours en direct interdits au Pakistan

Libération sous caution accordée jusqu’au 25 août

Après avoir entendu les arguments, le tribunal a approuvé la mise en liberté sous caution jusqu’en août 25 et a ordonné à Khan de s’adresser à un tribunal antiterroriste compétent d’ici là. le journal Express Tribune a déclaré que le bureau avait soulevé trois objections à la demande de Khan pour une mise en liberté sous caution – premièrement, il n’avait pas fait faire ses données biométriques; deuxièmement, il s’était adressé à la haute cour au lieu de s’adresser à un tribunal antiterroriste; et troisièmement, un copie certifiée conforme de l’affaire de terrorisme contre lui n’a pas été fournie au bureau.

Le FIR enregistré contre Khan a déclaré que lors du rassemblement du PTI au parc F-9 samedi, l’ancien premier ministre avait « terrorisé et menacé de hauts responsables de la police et une femme juge des sessions supplémentaires respectée » dans le but de les empêcher d’exercer leurs fonctions et de s’abstenir de poursuivre toute action contre toute personne liée à son parti.

Il est dit que le discours de Khan avait semé la peur et l’incertitude parmi la police, les juges et la nation. Dans son discours, Khan avait menacé de porter plainte contre de hauts responsables de la police, une femme magistrat, la Commission électorale du Pakistan et des opposants politiques pour le traitement infligé à son assistant Shahbaz Gill, qui a été arrêté la semaine dernière pour sédition.

Il s’était également opposé à la juge de district et de session supplémentaire Zeba Chaudhry, qui avait approuvé la détention provisoire physique de deux jours de Gill à la demande de la police de la capitale, et avait déclaré qu’elle devrait « se préparer comme l’action serait intentée contre elle ».

La demande de mise en liberté sous caution préalable à l’arrestation de Khan indiquait que le gouvernement, dans un effort illégal pour régler un compte politique, avait décidé de « victimer illégalement et illégalement » le pétitionnaire.

Notant que le gouvernement avait enregistré 17 des FIR contre Khan, il a déclaré que la FIR la plus récente contre lui était « politiquement motivée » , dans laquelle l’ancien Premier ministre avait été « faussement » impliqué avec « l’intention de mauvaise foi et des arrière-pensées de l’humilier ».

Le plaidoyer a soutenu que l’affaire était fondée sur des « suppositions et conjectures » et qu’aucune preuve n’était disponible au dossier contre Imran en rapport avec l’affaire. Il a également soutenu qu’il n’y avait aucune preuve « directe ou indirecte » disponible au dossier contre Khan dans l’affaire, ce qui a créé « un doute sérieux dans l’histoire de l’accusation ».

Pendant ce temps, le chef du PTI Fawad Chaudhry a qualifié l’affaire d’irrationnelle et a exigé qu’elle soit annulée. Il a également critiqué l’interdiction imposée aux discours en direct de Khan.

« Nous sommes confrontés à cette dictature extrême parce que nous avons un gouvernement minoritaire et des tentatives sont faites pour maintenir ce gouvernement minoritaire par la force », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement serait envoyé emballage avant septembre 10. Khan a pris pour cible des institutions puissantes, y compris l’armée, depuis que son gouvernement a été renversé en avril.