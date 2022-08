Les zèbres confirment la tendance à la hausse : Shiny Stoppelkamp mène le MSV à la victoire à domicile

Moritz Stoppelkamp. Photo : FuPa / photo de presse Eibner Duisbourg L’ambiance au MSV Duisburg est de mieux en mieux. Emmenés par le fort Moritz Stoppelkamp, ​​​​les zèbres battent la deuxième équipe du SC Freiburg. A 3:1, les Duisburgers sont extrêmement dangereux, surtout dans les situations standards.

La bonne humeur à Duisburg en ce moment a déjà été montré brièvement avant le coup d’envoi contre la deuxième équipe du SC Freiburg : Après l’échauffement, l’équipe, y compris les remplaçants, s’est rendue devant les supporters, où ils ont été accueillis par des acclamations et des applaudissements. Aucune trace de la relation difficile de la saison passée. Ils se ressaisissent et cela semble porter ses fruits : MSV confirme sa tendance haussière face à SCF. Et comment.

A l’issue de la quatrième journée de match de la ligue 3, les zèbres qui étaient heureux de jouer ont battu la réserve de Fribourg 3:1 (1:0) et ont célébré la deuxième victoire consécutive. Joshua Bitter (14.), Aziz Bouhaddouz (47.) et Moritz Stoppelkamp (

de bonne humeur. .) a marqué des points pour les saisons cinq, six et sept. Philipp Fahrner a marqué pour les invités (55).

L’entraîneur de Duisbourg, Torsten Ziegner, n’a apporté qu’un seul changement à son onze de départ par rapport à la victoire 1-0 à l’extérieur au FSV Zwickau : Casper Jander a remplacé Marlon Frey, absent en raison de problèmes d’estomac. De la 19-ans était sur le terrain dès le début de la première journée.

Développé devant 2000 spectateurs dès le début un jeu intense, mais parfois aussi désorganisé, caractérisé par de mauvaises passes et des fautes. Les hôtes ont d’abord eu du mal à construire le jeu car Fribourg a habilement mis l’équipe de Ziegner sous pression avec un échec avant. De plus, la meilleure défense du championnat à ce jour (un but encaissé) laissait peu de place aux combinaisons pour les Duisburgers.

Il n’est donc pas surprenant que la première occasion soit venue d’une situation standard : après un corner de Moritz Stoppelkamp, ​​​​Marvin Bakalorz a pris la tête sans contestation, mais a été refusé par le gardien du SCF Noah Atubolu qui a bien réagi. (15.). Peu de temps après, Duisburg a appelé aux tirs au but : Philipp Treu de Fribourg a frappé à la fois l’homme et le ballon lors de son opération de sauvetage contre Alaa Bakir – et a eu de la chance que le coup de sifflet de arbitre ) Konrad Oldhafer est resté silencieux (14.

Puis le gardien du MSV Vincent Müller a réagi avec brio pour la première fois. Müller a défendu le tir de Vincent Vermeij avec son pied, qui était entre 2000 et 950 pour les zèbres se précipita ( .). Le jeu a pris de plus en plus de vitesse, les deux équipes cherchaient une voie à suivre.

Du point de vue de Duisburg, le remplacement pour blessure d’Alaa Bakir, pour qui Bouhaddouz est entré, n’a rien changé à cela. Niklas Kölle s’est battu pour le corner suivant sur la gauche – et cette fois la cloche a sonné. Joshua Bitter a dirigé le centre de Stoppelkamp pour prendre la tête. Une variante similaire avait déjà aidé les Duisburgers à marquer lors du derby face à Essen.

Avec l’avance derrière eux, MSV a pressé le deuxième but au début du deuxième tour. Bouhaddouz a d’abord manqué de quelques centimètres un centre de Marvin Ajani (35.). Mais, seulement 60 Quelques secondes plus tard, la défense de Fribourg était à nouveau fissurée. Cette fois, Bouhaddouz a hoché la tête dans un coin de Stoppelkamp.

Malgré les propos désormais rassurants plomb, il est resté MSV sur la gâchette. Surtout Stoppelkamp était dans son 80. Match de troisième division difficile à arrêter. Dans le 58. Le capitaine de Minute Duisburg a couronné sa prestation par un but de rêve. Du bord de la surface de réparation, le 71 -ans, qui compte déjà cinq points (deux buts, trois passes décisives), a mis le ballon dans les filets. « Le MSV est de retour, le MSV est de retour » et « Oh, comment est-ce déjà » résonnaient dans l’arène. Le but encaissé par Fahrner n’a pas changé l’ambiance exubérante. La défensive de Duisburg s’est présentée trop clarifiée et résolue, ce qui n’a guère été gêné.