Les neurones de notre cerveau fonctionnent même pendant le sommeil, le niveau des ondes alpha-bêta diffère

Washington: Une nouvelle étude a révélé que votre cerveau est chargé d’entendre les fonctions sonores même lorsque vous dormez profondément. Les résultats des recherches menées par des scientifiques de l’UCLA et de l’Université de Tel Aviv ont été publiés dans la revue Nature Neuroscience. Une étude unique de l’activité cérébrale dans le cortex cérébral de patients épileptiques a révélé qu’il y avait une réponse robuste au son pendant le sommeil qui reflétait largement la réponse du cerveau pendant l’éveil. Cependant, il y avait une différence clé par rapport à l’état de veille, à savoir le niveau des ondes alpha-bêta. L’atténuation de ces ondes caractérise l’état d’éveil et indique une rétroaction neuronale des centres cérébraux supérieurs. aidant à comprendre le son et à anticiper ce qui peut suivre. C’était le facteur clé du manque de sommeil.

« L’orchestre neuronal n’est jamais isolé de l’environnement lorsque la personne est profondément endormie », a déclaré le Dr Itzhak Fried, co-auteur de l’étude et directeur du programme de chirurgie de l’épilepsie de l’UCLA.

« Les neurones sont comme des musiciens jouant Mozart, chacun avec une grande fidélité et un grand volume. Seul le chef d’orchestre, celui qui surveille la performance et mène les attentes, manque. »

Fried, qui dans des recherches antérieures a étudié de manière approfondie l’activité du cerveau pendant l’éveil et le sommeil, a déclaré que les résultats pourraient nous aider à comprendre dans quelle mesure les informations sont traitées par des personnes dans des états inconscients, tels que les patients comateux ou ceux sous anesthésie.

Ils peuvent également indiquer des moyens, éventuellement par stimulation auditive, d’améliorer la mémoire pendant le sommeil, lorsque le cerveau consolide les informations récentes.

Les chercheurs ont eu une vue inhabituellement rapprochée de l’activité de cellules cérébrales individuelles chez des patients souffrant d’épilepsie sévère grâce à des électrodes implantées dans le ir cerveaux pour identifier où les crises se produisaient pour une chirurgie curative potentielle. des mots et de la musique lorsque les patients étaient éveillés et écoutaient, ainsi que profondément endormis. À juste titre, l’un des choix musicaux de l’étude était « Eine kleine Nachtmusik » ou « A Little Night Music » de Mozart.

Pendant 7 ans, l’équipe a collecté des données sur 700 neurones pendant l’éveil et les différentes étapes du sommeil, leur permettant de comparer l’activité neuronale et les ondes cérébrales. Les cellules cérébrales du cortex auditif primaire ont répondu le plus vigoureusement pendant le sommeil, mais il y a eu une diminution de la rétroaction neuronale «descendante» des régions cérébrales supérieures qui assurent la médiation de l’attention et de l’attente.

« C’est probablement pourquoi nous ne sommes toujours pas conscients, même si nous traitons toujours les informations sensorielles du monde extérieur. Vous n’êtes donc pas complètement coupé de l’environnement dans ce sens », a déclaré Fried.