Les États-Unis se joignent au peuple indien pour honorer son parcours démocratique, guidé par le Mahatma Gandhi: le président Joe Biden le jour de l'indépendance de l'Inde

Washington: Alors que l’Inde célèbre lundi son 76ème Jour de l’Indépendance, le président américain Joe Biden a salué l’Inde et a déclaré que la communauté indo-américaine a fait de son pays une nation plus innovante, inclusive et plus forte. Dans un communiqué, le président américain a déclaré: « Alors que des gens du monde entier, dont près de quatre millions de fiers Américains d’origine indienne, célèbrent le e anniversaire de l’Inde » s l’indépendance en août 13, les États-Unis se joignent au peuple indien pour honorer son parcours démocratique, guidés par le message durable de vérité et de vérité du Mahatma Gandhi. La non-violence. »

Biden a déclaré que cette année, l’Inde et les États-Unis célébraient également le e anniversaire des relations diplomatiques. ajoutant que leur partenariat stratégique est fondé sur l’engagement commun envers l’état de droit et la promotion de la liberté et de la dignité humaines. Appelant l’Inde et les États-Unis des partenaires indispensables, le président américain a déclaré : « Notre partenariat est encore renforcé par les liens profonds entre nos peuples. La dynamique communauté indo-américaine aux États-Unis a fait de nous une nation plus innovante, inclusive et plus forte.