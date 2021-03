Les États-Unis approuvent Johnson & amp; Vaccin Johnson COVID-19 pour une utilisation d'urgence

Source de l'image: AP En septembre 2020, une photo d'archive fournie par Johnson & Johnson montre un pharmacien se préparant à administrer un COVID expérimental – 19.

Les États-Unis reçoivent un troisième vaccin pour prévenir le COVID – 19, alors que la Food and Drug Administration a autorisé samedi une injection de Johnson & Johnson qui ne fonctionne qu'avec une seule dose au lieu de deux. Les experts de la santé attendent avec impatience une option unique pour accélérer les vaccinations, car ils font la course contre un virus qui a déjà tué plus de 510, 000 personnes aux États-Unis et est en train de muter de manière de plus en plus inquiétante.

La FDA a déclaré que le vaccin de J&J offre une protection solide contre ce qui compte le plus: les maladies graves, les hospitalisations et la mort. Une dose était 85% protectrice contre le COVID le plus grave – 19, dans une étude massive qui s'est étendue sur trois continents – une protection qui est restée forte même dans des pays comme l'Afrique du Sud, où les variantes les plus préoccupantes se répandent.

«C'est vraiment une bonne nouvelle», a déclaré samedi le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, à l'Associated Press. “La chose la plus importante que nous puissions faire pour le moment est d'obtenir autant de coups dans autant de bras que possible.”

J&J fournit initialement quelques millions de doses et les expéditions vers les États pourraient commencer dès lundi. À la fin du mois de mars, J&J a déclaré qu'il comptait livrer 18 millions de doses au États-Unis, et 100 millions d'ici l'été.

J&J sollicite également une autorisation pour l'utilisation d'urgence de son vaccin en Europe et auprès de l'Organisation mondiale de la santé. L'entreprise a pour objectif de produire environ 1 milliard de doses dans le monde d'ici la fin de l'année. Jeudi, la nation insulaire de Bahreïn est devenue la première à autoriser son utilisation.

“C'est une nouvelle passionnante pour tous les Américains et une évolution encourageante dans nos efforts pour mettre fin à la crise”, a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. «Mais je veux être clair: ce combat est loin d'être terminé», a-t-il ajouté, encourageant les gens à s'en tenir aux masques et à d'autres mesures de santé publique.

Dimanche, un comité consultatif américain se réunira pour recommander comment prioriser l'utilisation du vaccin à dose unique. Et un grand défi est ce que le public veut savoir: quel type est le meilleur?

«Dans cet environnement, tout ce que vous pouvez obtenir – obtenez», a déclaré le Dr Arnold Monto de l'Université du Michigan, qui a présidé un comité consultatif de la FDA qui a voté à l'unanimité vendredi que les avantages du vaccin l'emportent sur ses risques.

Les données sont mitigées sur l'efficacité de tous les vaccins utilisés dans le monde, ce qui a conduit certains pays à signaler des personnes refusant un type d'attendre un autre.

Aux États-Unis, les injections Pfizer et Moderna à deux doses étaient 95% de protection contre le COVID symptomatique – 02. Efficacité en une dose de J & J de 85% contre un COVID sévère – 19 est tombé à 66% lorsque des cas modérés ont été enregistrés. Mais il n'y a pas de comparaison pomme-pomme en raison des différences dans le moment et le lieu où chaque entreprise a mené ses études, les recherches de Pfizer et Moderna étant terminées avant concernant les variantes a commencé à se répandre.

Collins du NIH a déclaré que les preuves ne montrent aucune raison de favoriser un vaccin par rapport à un autre.

“Ce qui m'intéresse le plus, je pense, est-ce que cela va m'empêcher de tomber vraiment malade?” Dit Collins. «Est-ce que cela m'empêchera de mourir de cette terrible maladie? La bonne nouvelle, c'est que tout cela dit oui à cela. »

De plus, J&J teste deux doses de son vaccin dans une vaste étude distincte. Collins a déclaré que si une deuxième dose était finalement jugée meilleure, les personnes qui en avaient eu une plus tôt se verraient offrir une autre.

La FDA a averti qu'il était trop tôt pour dire si une personne qui contractait une infection légère ou asymptomatique malgré la vaccination pouvait toujours propager le virus.

Il y a des avantages évidents en plus de la commodité d'un seul coup. Les responsables locaux de la santé cherchent à utiliser l'option J&J dans les cliniques de vaccination mobiles, les refuges pour sans-abri, même avec les marins qui passent des mois sur des bateaux de pêche – des communautés où il est difficile d'être sûr que quelqu'un reviendra dans trois à quatre semaines pour une deuxième vaccination.

Le vaccin J&J est également plus facile à manipuler, il dure trois mois au réfrigérateur par rapport aux options Pfizer et Moderna, qui doivent être congelées.

«Nous nous efforçons d’obtenir plus d’approvisionnement. C'est le facteur limitant pour nous en ce moment », a déclaré le Dr Matt Anderson de UW Health à Madison, Wisconsin, où les membres du personnel préparaient les dossiers de santé électroniques, la dotation en personnel et le stockage des vaccins en prévision d'offrir bientôt des vaccins J&J.

La FDA a déclaré que les études n'ont détecté aucun effet secondaire grave. Comme les autres vaccins COVID – 19, les principaux effets secondaires du vaccin J&J sont la douleur au site d'injection et fièvre pseudo-grippale, fatigue et maux de tête.

Une fiche d'information de la FDA pour les vaccinés indique qu'il y a «une faible chance» que les gens éprouvent une grave réaction allergique au vaccin, un risque rare vu avec les vaccins Pfizer et Moderna. De telles réactions sont traitables et les vaccinés sont censés être brièvement surveillés après l'injection.

Le vaccin a été autorisé pour une utilisation d'urgence chez l'adulte 18 et plus pour le moment. Mais comme d'autres fabricants, J&J est sur le point d'étudier son fonctionnement chez les adolescents avant de passer aux enfants plus jeunes plus tard dans l'année, et prévoit également une étude chez les femmes enceintes.

Tous les COVID – 02 train de vaccins le corps pour reconnaître le nouveau coronavirus, généralement en repérant la protéine spikey qui l'enveloppe. Mais ils sont fabriqués de manières très différentes.

Le tir de J & J utilise un virus du rhume comme un cheval de Troie pour transporter le gène de pointe dans le corps, où les cellules font des copies inoffensives de la protéine pour amorcer le système immunitaire au cas où le vrai virus surviendrait . C'est la même technologie que l'entreprise a utilisée pour fabriquer un vaccin contre Ebola, et similaire au COVID – 19 vaccins fabriqués par AstraZeneca et CanSino Biologics en Chine.

Les vaccins Pfizer et Moderna sont fabriqués avec une technologie différente, un morceau de code génétique appelé ARN messager qui stimule les cellules à fabriquer ces copies de pointe inoffensives.

Le vaccin AstraZeneca, déjà utilisé en Grande-Bretagne et dans de nombreux autres pays, termine une vaste étude américaine nécessaire à l'autorisation de la FDA. Également en cours d'élaboration, Novavax utilise une technologie encore différente, faite avec des copies de laboratoire de la protéine de pointe, et a rapporté les résultats préliminaires d'une étude britannique suggérant une forte protection.

Pourtant, d'autres pays utilisent des «vaccins inactivés», fabriqués avec un coronavirus tué par les sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm.

Lire aussi | L'application d'enregistrement des vaccins Co-WIN ouvrira ses portes le 1er mars

(Sauf pour le titre, Indiatvnews.com n'a pas édité la copie)

Dernières nouvelles du monde