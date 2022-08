« Les crimes contre ces victimes sont des crimes contre nous tous »: les inquiétudes de l'ONU concernant les explosions en Afghanistan

New York: Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé vendredi sa profonde inquiétude face à une série d’explosions en Afghanistan qui ont tué et blessé plus de personnes ce mois-ci. António Guterres a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes en condamnant la dernière attaque perpétrée en août 17 à la mosquée de Kaboul.

« Le Secrétaire général exprime sa profonde préoccupation face à une série d’explosions en Afghanistan qui ont tué et blessé plus de 250 personnes ce mois-ci, y compris des enfants. Il condamne fermement la dernière attaque perpétrée le 17 août à la mosquée Abu Bakar dans la ville de Kaboul », Farhan Haq, porte-parole adjoint pour le Secrétaire général a déclaré dans un communiqué.

Le chef de l’ONU a déclaré que tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable, quelle que soit sa motivation, où qu’il soit, quand et par qui qu’il soit commis. « Tous les Afghans ont le droit de vivre en paix et d’exercer leur liberté de religion », a-t-il ajouté.

Jeudi, la mission de l’ONU en Afghanistan a condamné une attaque mortelle à Kaboul qui a ravagé la mosquée bondée pendant les prières du soir, tuant 21 personnes et en blessant des dizaines d’autres. « Nous déplorons l’attaque d’hier dans une mosquée de Kaboul, la dernière d’une inquiétante série d’attentats à la bombe qui ont tué et blessé plus de 250 personnes ces dernières semaines, le plus grand nombre mensuel de civils victimes au cours de l’année dernière », a déclaré la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) dans un communiqué publié sur Twitter jeudi.

Nous déplorons l’attaque d’hier dans une mosquée de Kaboul, la dernière d’une inquiétante série d’attentats à la bombe qui ont fait plus de morts et de blessés que 250 personnes au cours des dernières semaines, le nombre mensuel le plus élevé de victimes civiles au cours de l’année dernière. (1/3) — UNAMA News (@UNAMAnews) Août 18, 2022

L’ONU a appelé les autorités talibanes à prendre des mesures concrètes pour prévenir toutes les formes de terrorisme en Afghanistan dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. « Les communautés vulnérables devraient recevoir un soutien supplémentaire et les auteurs traduits en justice », a déclaré la mission des Nations Unies.

Dans une déclaration ferme, le rapporteur spécial des Nations Unies, Richard Bennett, a déclaré que les crimes contre ces victimes sont également crimes contre nous tous. « Une autre explosion ciblée hier à Kaboul aurait tué 18 et blessé 250, y compris des enfants. Peut-être que Kaboul n’est pas dans votre ville, mais imaginez si c’était le cas. Les crimes contre ces victimes sont aussi des crimes contre nous tous. Nous ne pouvons pas accepter la normalisation d’un environnement de terreur », a tweeté Bennett.

Ce dernier attentat à la bombe à Kaboul survient quelques jours après l’assassinat par attentat-suicide de Rahimullah Haqqani, un éminent religieux qui soutenait les talibans et était en faveur de l’éducation des femmes. Le réseau terroriste Daech a revendiqué l’attentat. Les agences de presse ont rapporté que de hauts responsables talibans se réunissaient jeudi avec plus de 2 anciens tribaux et religieux dans la deuxième ville d’Afghanistan, Kandahar, pour prendre « des décisions importantes « .202220222022