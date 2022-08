Les compétitions d'athlétisme commencent: ce sont les temps forts de lundi aux Championnats d'Europe

7 photos Voici les temps forts de lundi Photo : dpa/Soeren Stache

Service Munich Lundi, les Championnats d’Europe débuteront également les compétitions d’athlétisme. Pour un espoir allemand, les choses deviennent sérieuses tout de suite. De plus, Emma Hinze espère la prochaine médaille d’or en vélo de piste. Les temps forts du lundi.

Au tout premier jour des Championnats d’Europe d’athlétisme dans le cadre des Championnats d’Europe, les choses vont vraiment se corser va chercher deux as allemands sérieux. Le matin, Niklas Kaul entame le décathlon et doit essayer de récolter le plus de points possible lors de sa première journée traditionnellement plus faible afin de rester à portée de médailles. Lors de la première session du soir au stade olympique de Munich, Konstanze Klosterhalfen les vise également. Elle ose le double départ sur le 5000 et .000 Compteur. Le lundi soir du 17 .18 horloge, elle court la plus longue distance. « J’ai toujours voulu essayer un double départ. C’est le bon moment pour cela devant une foule locale », a-t-elle déclaré à l’avance.

Oui Par ailleurs, les premières médailles seront remises le matin – au marathon. Les femmes commencent à .11 Surveillez que les hommes autour .30 Regardez. La destination sera au centre de la ville. Les tribunes sont là depuis quelques jours.

Emma Hinze veut la prochaine médaille d’or