Les 2 prédictions de Baba Vanga se sont réalisées cette année, les gens ont maintenant PEUR de ses prédictions sur l'Inde

Baba Vanga Predictions about World: Baba Vanga était une femme aveugle de Bulgarie. Elle a perdu la vue à l’âge de 12. On prétend qu’après cela, Dieu lui a donné la vision divine pour voir l’avenir. Elle a fait de nombreuses prédictions sur le monde, dont beaucoup se sont avérées vraies. Elle avait fait 2 prédictions concernant les premiers mois de l’année 2010, qui se sont avérées vraies. Elle a également une prédiction dangereuse sur l’Inde en 2022, à propos de laquelle l’insécurité et l’appréhension s’expriment dans le monde entier. Faites-nous part des prédictions de Baba Vanga.

2 prédictions se sont réalisées cette année

Selon le rapport du site britannique ‘The Sun’, Baba Vanga a fait de nombreuses prévisions concernant l’année 2022. Dont 2 se sont réalisés jusqu’à présent. Le premier d’entre eux était la prévision de graves inondations dans certaines parties de l’Australie. Alors que la deuxième prédiction concernait la sécheresse et la crise de l’eau dans de nombreuses villes. Selon le rapport, il y a eu des pluies torrentielles plus tôt cette année sur la côte est de l’Australie, provoquant de graves inondations là-bas. Ainsi, sa prédiction s’est réalisée. Elle a fait une autre prédiction selon laquelle les grandes villes seraient touchées par la sécheresse et l’eau. Bien que le lieu et l’heure n’y aient pas été clairement indiqués, cette prédiction semble maintenant se vérifier en Europe. La Grande-Bretagne, l’Italie et le Portugal, entourés d’immenses glaciers et d’eau, sont en proie à une grave sécheresse ces jours-ci et les gens sont invités à économiser l’eau.

Sécheresse déclarée en Grande-Bretagne

Au vu de la situation, une sécheresse a été officiellement déclarée en Grande-Bretagne vendredi dernier. Certaines parties du sud-ouest, du sud, du centre et de l’est de l’Angleterre sont confrontées à une pénurie d’eau et pourraient bientôt être déclarées touchées par la sécheresse. La Grande-Bretagne n’est pas le seul pays confronté à une sécheresse dévastatrice. L’Italie et le Portugal sont également en proie à la sécheresse ces jours-ci et les habitants sont invités à conserver l’approvisionnement en eau. L’Italie connaît sa pire sécheresse depuis les 12.

Un virus dangereux devrait prospérer en Sibérie

On pense que Baba Vanga a fait 2 autres prédictions pour cette année. L’une de ces prédictions est qu’un virus très dangereux sera détecté dans la région russe de Sibérie cette année, ce qui propagera une nouvelle maladie dangereuse dans le monde et des millions de personnes en seront tuées.

Prédiction sur l’Inde

Baba Vanga a également fait de sérieuses prédictions sur l’Inde cette année. Selon cela, il y aura une baisse de température dans le monde cette année, en raison de laquelle l’épidémie de criquets pèlerins augmentera. En raison de la verdure et de la nourriture, des essaims de criquets attaqueront l’Inde, causant de graves dommages aux cultures et provoquant la famine dans le pays. À quel point ces prédictions de Baba Vanga seront vraies, on le saura dans le futur. Mais beaucoup de gens ont peur de voir bon nombre de ses anciennes prédictions se réaliser.

Perte de la vue à l’âge de 12

Laissez disons que le vrai nom de Baba Vanga était Vangeliya Pandeva Gushterova. Elle venait de Bulgarie. Elle a perdu la vue à l’âge de 12. Après cela, elle a commencé à affirmer que Dieu lui avait donné la vision divine pour voir l’avenir. Elle est décédée dans l’année 1996. Elle n’a fait aucune prédiction par écrit. Mais on pense que jusqu’à sa mort, elle avait prononcé un total de 5079 prédictions pour le monde. Dans lequel de nombreuses prédictions comme la mort de la princesse Diana de Grande-Bretagne, l’attaque du 9/11 contre l’Amérique, l’élection de Barack Obama comme premier président noir américain se sont également avérées vraies.

De nombreuses prédictions ne se sont pas réalisées

Cependant, ce n’est pas que quoi que Baba Vanga ait dit, tout s’est avéré être vrai. Elle a affirmé qu’il y aurait une guerre majeure en Europe dans l’année 2014, qui mettrait fin à tout le continent pour toujours. Elle a également fait une prédiction selon laquelle de l’année 2010 à 2014, il y aurait une guerre nucléaire féroce dans le monde, en raison à laquelle une grande partie du monde serait anéantie. Sa prédiction ne pouvait pas non plus s’avérer vraie.