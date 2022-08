L'économie afghane coûte 500 millions de dollars pour priver les filles de l'enseignement secondaire, selon l'UNICEF

Kaboul: Maintenir les filles hors de l’école secondaire coûte à l’Afghanistan 2,5% de son PIB annuel, selon une nouvelle analyse de l’UNICEF. Si la cohorte actuelle de trois millions de filles était en mesure de terminer ses études secondaires et de participer au marché du travail, les filles et les femmes contribueraient au moins 5,4 milliards de dollars à l’économie afghane, a déclaré l’agence des Nations Unies alors que les talibans terminaient un an en Afghanistan. `s prise de contrôle.

Les estimations de l’UNICEF ne tiennent pas compte des impacts non financiers du refus d’accès aux filles à l’éducation, telles que les pénuries à venir d’enseignantes, de médecins et d’infirmières, l’impact qui en résulte sur la diminution de la fréquentation scolaire des filles à l’école primaire et l’augmentation des coûts de santé liés à la grossesse chez les adolescentes.

Les estimations ne tiennent pas non plus compte des avantages plus larges de l’éducation, y compris le niveau d’instruction global, la réduction du mariage des enfants et la réduction de la mortalité infantile.

« La décision de mars 20 de ne pas autoriser les filles à retourner à l’école secondaire était choquante et profondément décevante. Non seulement cela viole les filles ` droit fondamental à l’éducation, mais cela les expose également à une anxiété accrue et à un risque accru d’exploitation et d’abus, y compris la traite des enfants, le mariage précoce et forcé », a déclaré le représentant de l’UNICEF en Afghanistan, le Dr Mohamed Ayoya.

« Maintenant, cette nouvelle analyse articule clairement le terrible impact économique de cette décision sur le PIB du pays. »Avant même que les talibans ne prennent le pouvoir en août 15 l’année dernière, l’Afghanistan a lutté avec plus de 4,2 millions d’enfants non scolarisés; 60 pour cent d’entre eux étaient des filles.

Bien que les coûts potentiels de la non-scolarisation des garçons et des filles soient élevés en termes de perte de revenus, la non-scolarisation des filles est particulièrement coûteuse en raison de la relation entre le niveau d’instruction et le fait que les filles retardent le mariage et avoir des enfants, participer au marché du travail, faire des choix quant à leur avenir et investir davantage dans la santé et l’éducation de leurs enfants plus tard dans la vie.

L’analyse indique que l’Afghanistan ne sera pas en mesure de regagner le produit intérieur brut (PIB) perdu pendant la transition et d’atteindre sa véritable productivité potentielle sans réaliser les droits des filles à accéder et à terminer le secondaire. éducation scolaire.

«L’UNICEF veut voir chaque fille et chaque garçon à travers l’Afghanistan à l’école et apprendre», a déclaré le Dr Ayoya. « Nous n’arrêterons pas de plaider tant que cet objectif ne sera pas atteint. Non seulement l’éducation est un droit pour chaque enfant, mais c’est aussi le fondement de la croissance future en Afghanistan.

« En outre aux filles qui ne peuvent pas retourner à l’école secondaire, l’UNICEF a également du mal à atteindre les adolescentes avec les services vitaux dont elles ont besoin, comme le soutien à la prévention de l’anémie et la santé et l’hygiène menstruelles, que l’UNICEF avait l’habitude de fournir dans les écoles.