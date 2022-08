Paris: Quelques heures après s’être entretenu avec Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron a accusé vendredi le dirigeant russe d’avoir lancé une « attaque brutale » contre l’Ukraine dans un contexte impérialiste, violation revancharde du droit international. Macron, qui a tenté sans relâche mais sans succès d’empêcher l’invasion et a longtemps vanté l’importance du dialogue avec Poutine, est devenu de plus en plus critique à l’égard du président russe à mesure que la guerre se poursuit.

Il a averti les citoyens français que la crise énergétique et économique qui en résultait pour l’Europe n’était pas terminée, la qualifiant de « prix de notre liberté et de nos valeurs ».

« Depuis que Vladimir Poutine a lancé son attaque brutale contre l’Ukraine, la guerre est revenue sur le sol européen, à quelques heures de nous », a déclaré Macron dans un discours commémorant le 78 e anniversaire du débarquement allié dans le sud de la France occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Macron a déclaré que Poutine cherchait à imposer sa « volonté impérialiste » à l’Europe, conjurant « les fantômes de l’esprit de vengeance » dans une « violation flagrante de l’intégrité des États ». Plus tôt vendredi, Macron s’est entretenu pendant plus d’une heure avec Poutine pour exhorter la Russie à accepter les conditions de l’Ukraine pour permettre aux inspecteurs nucléaires de l’ONU de visiter la plus grande centrale nucléaire d’Europe. sur la sécurité à l’usine de Zaporizhzhia, qui est occupée par les forces russes et au cœur de la guerre. Les dirigeants ont également discuté des efforts pour faire sortir les céréales et autres denrées alimentaires de Russie. Les sanctions de l’UE visant à mettre fin à la guerre font des exceptions pour la nourriture.