New Delhi: le Premier ministre Narendra Modi, mardi (août , 2022) a eu une conversation téléphonique avec le président Emmanuel Macron et a exprimé la solidarité de l’Inde avec la France face à la sécheresse et aux incendies de forêt en cours.

« J’ai parlé à mon ami le président Emmanuel Macron aujourd’hui. J’ai exprimé la solidarité de l’Inde avec la France face aux incendies dévastateurs », a tweeté le Premier ministre Modi.