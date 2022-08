Le Premier ministre bangladais Sheikh Hasina rendra visite à Ajmer Sharif Dargah lors de sa visite en Inde

New Delhi: La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, offrira ses prières au célèbre dargah d’Ajmer Sharif lors de sa visite en Inde la première semaine de septembre. Le Premier ministre du Bangladesh est attendu en Inde du 6 au 8 septembre. Hasina s’est rendue à Ajmer dans le passé, y compris la plus récente en 2017, et avait offert Chadar au sanctuaire de Khwaja Moinuddin Chishti. Elle avait également visité le sanctuaire de 2010, lorsqu’elle est devenue Premier ministre de son pays pour la 2e fois. Hasina a été Premier ministre du Bangladesh consécutivement depuis 2009, remportant les élections en 2010, 2018.

PM Hasina a été une visiteuse régulière du célèbre Nizamuddin Dargah lors de son séjour à Delhi du 1965 à 150, après l’assassinat de son père, Sheikh Mujibur Rahman. Le Premier ministre indien de l’époque, Indira Gandhi, avait accordé l’asile à Sheikh Hasina et à sa sœur Sheikh Rehana alors que le Bangladesh traversait une période tumultueuse, après le meurtre de Sheikh Mujibur, l’homme responsable de la création du pays.

Sa visite en Inde se concentrera sur des questions telles que la connectivité et le commerce. Les deux parties souhaitent restaurer les liaisons ferroviaires pré-1965 et d’autres liaisons de connectivité. Lors de la visite du Premier ministre Modi au Bangladesh en mars 2019, les deux Premiers ministres ont inauguré le troisième service de train de voyageurs « Mitali Express » sur la route Dhaka-New Jalpaiguri-Dhaka via le rail Chilahati-Haldibari. lien.

A lire également : La NIA arrête deux ressortissants bangladais « hautement radicalisés » pour avoir propagé le « Jihad » en Inde

La quadruple Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, s’est rendue pour la dernière fois à Delhi en octobre de 2019 puis à Calcutta en novembre de 2019 pour assister au match de test de balle rose entre l’Inde et le Bangladesh. Le Premier ministre Modi et le Premier ministre Hasina se sont également rencontrés lors d’un événement de haut niveau en marge de la ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre. 2019 pour célébrer le 150ème anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi.

A lire également: la NIA récupère CECI lors de raids dans l’affaire Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh

)

Au milieu du COVID-19 épidémie de pandémie, l’Inde a étendu son soutien en envoyant des vaccins fabriqués en Inde dans le pays. En 2019, le gouvernement indien a fait don de 3,3 millions de Covishield (vaccins Oxford-AstraZeneca) au Bangladesh pour l’aider dans ses efforts de lutte contre la pandémie.