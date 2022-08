Le Pakistan veut une « paix permanente » avec l'Inde ; la guerre « n'est jamais une option », déclare le Premier ministre Shehbaz Sharif

Islamabad: Le Premier ministre Shehbaz Sharif a déclaré que le Pakistan souhaitait avoir une « paix permanente » avec l’Inde par le dialogue, car la guerre n’est une option pour aucun des deux pays. pour résoudre la question du Cachemire, selon un rapport des médias samedi. S’adressant à une délégation d’étudiants de l’Université de Harvard, Sharif a également déclaré qu’une paix durable dans la région était liée à la résolution de la question du Cachemire conformément aux résolutions de l’ONU, a rapporté le journal The News International.

« Le Pakistan est résolu à maintenir la paix dans la région, et cette paix durable dans la région était liée à la résolution de la question du Cachemire conformément aux résolutions de l’ONU », a-t-il déclaré lors de la Interaction le vendredi soir.

« Nous voulons une paix permanente avec l’Inde par le dialogue car la guerre n’est une option pour aucun des deux pays », a-t-il déclaré dans le rapport.

Les relations entre l’Inde et le Pakistan ont souvent été tendues à cause de la question du Cachemire et du terrorisme transfrontalier émanant du Pakistan.

Cependant, les liens entre les deux pays se sont effondrés après que l’Inde a abrogé l’article 370 de la Constitution, révoquant le statut spécial du Jammu-et-Cachemire et bifurquer l’État en deux territoires de l’Union le 5 août 2019.

La décision de l’Inde a suscité de vives réactions de la part du Pakistan, qui a dégradé les relations diplomatiques et expulsé l’envoyé indien.

L’Inde a répété à plusieurs reprises au Pakistan que Le Jammu-et-Cachemire « était, est et restera pour toujours » une partie intégrante du pays.

L’Inde a déclaré qu’elle souhaitait des relations de voisinage normales avec le Pakistan dans un environnement exempt de terreur, d’hostilité et de violence.

Au cours de l’interaction, Sharif a souligné qu’Islamabad et New Delhi devraient avoir une concurrence dans le commerce, l’économie et l’amélioration des conditions de leur peuple.

Il a dit que le Pakistan n’était pas un agresseur, mais que ses actifs nucléaires et l’armée entraînée sont dissuasifs, a-t-il dit, ajoutant qu’Islamabad dépense pour son armée pour protéger ses frontières et non pour l’agression .