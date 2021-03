Le marché mondial des réfractaires devrait atteindre 55113 milliers de tonnes en 2026

En 2019, le marché mondial des réfractaires était estimé à 47422 milliers de tonnes et devrait atteindre 55113 milliers de tonnes en 2026 avec un taux de croissance de 4% sur cette période. L’Asie-Pacifique est le principal contributeur aux revenus sur le marché mondial des réfractaires. La région devrait connaître des développements significatifs sur le marché des réfractaires.

Ce rapport de l’industrie propose des estimations et des prévisions du marché mondial du marché, suivies d’une analyse détaillée des matériaux, des applications et des régions. Les données du marché mondial sur les réfractaires peuvent être segmentées par matériaux: argile et non argile. Le segment de l’argile détenait la plus grande part de marché en 2019. Cependant, le segment non argileux devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché des réfractaires est en outre segmenté par applications: fer et acier, métaux non ferreux, minéraux non métalliques et autres. En 2019, le segment du fer et de l’acier détenait la plus grande part du marché, et le segment des métaux non ferreux devrait enregistrer le TCAC le plus élevé en 2020-2026.

L’étude fournit des données de marché historiques (2016-2019) et des prévisions de 2020 à 2026. La taille du marché et les estimations sont fournies en termes de volume (milliers de tonnes) en considérant 2019 comme année de base et les prévisions du marché seront données de 2020 à 2026.

Le rapport centré sur les données se concentre sur les tendances du marché, le statut et les perspectives des segments et la croissance future. Avec une évaluation complète du marché dans les principales zones géographiques telles que l’Asie-Pacifique, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Europe de l’Ouest, le rapport est un atout précieux pour les acteurs existants, les nouveaux entrants et les futurs investisseurs .

Table des matières :

1. À propos

2. Définition

• Période d’étude

• Portée géographique

• Segmentation du marché

3. Aperçu du marché des réfractaires

• Marché mondial des réfractaires, estimations et prévisions du volume (en milliers de tonnes), 2016-2026

4. Marché par matériaux

• Segment d’argile: estimations et prévisions, 2016-2026

• Segment non argileux: estimations et prévisions, 2016-2026

5. Marché par applications

• Segment du fer et de l’acier: estimations et prévisions, 2016-2026

• Segment des métaux non ferreux: estimations et prévisions, 2016-2026

• Segment des minéraux non métalliques: estimations et prévisions, 2016-2026

• Segment Autres: estimations et prévisions, 2016-2026

6. Marché par régions

• Marché des réfractaires en Asie-Pacifique

• Marché des réfractaires d’Europe de l’Est

• Marché des réfractaires au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

• Marché des réfractaires en Amérique du Nord

• Marché des réfractaires en Amérique du Sud

• Marché des réfractaires en Europe occidentale

7. Part de marché des entreprises

• Krosaki Harima Corporation

• RHI Magnesita N.V.

• Vésuve PLC

8. Méthodologie

