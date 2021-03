Le marché mondial des purificateurs d’eau devrait atteindre 84,7 milliards de dollars d’ici 2030

Le marché mondial des purificateurs d’eau atteindra 84,7 milliards de dollars d’ici 2030, en croissance de 8,3% par an sur 2020-2030 en raison du manque de sources d’eau douce, de la diminution de la qualité de l’eau dans le monde, de la croissance des activités promotionnelles pour les purificateurs d’eau et de la demande croissante de purificateurs d’eau industriels.

Mis en évidence avec 84 tableaux et 90 chiffres, ce rapport de 177 pages «Marché mondial des purificateurs d’eau 2021-2030 par technologie, mode de fonctionnement, portabilité, canal de distribution, utilisateur final et région: prévisions de tendance et opportunité de croissance» est basé sur un document complet recherche de l’ensemble du marché mondial des purificateurs d’eau et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées. Une analyse et une évaluation approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de qualité supérieure avec des intrants provenant de professionnels de l’industrie à travers la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2015-2020 et fournit des prévisions de 2021 à 2030 avec 2020 comme année de base. (Remarque: le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans sur l’année de base.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants:

• Structure du marché

• Moteurs de croissance

• Contraintes et défis

• Tendances de produits émergentes et opportunités de marché

• Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une perspective optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial des purificateurs d’eau dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, du mode de fonctionnement, de la portabilité, du canal de distribution, de l’utilisateur final et de la région.

Basé sur la technologie, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) pour 2020-2030 inclus dans chaque section.

• Purificateurs ultraviolets (UV)

• Purificateurs par osmose inverse (RO)

• Purificateurs basés sur la gravité

• Filtres à sédiments

• Adoucisseurs d’eau

• Autres technologies

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) pour 2020-2030 inclus dans chaque section.

• Filtre pichet

• Sous le filtre d’évier

• Filtre de douche

• Montage sur robinet

• Fontaine à eau

• Filtres de remplacement

• Comptoir

• Maison entière

• Autres modes de fonctionnement

Sur la base de la portabilité, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) pour 2020-2030 inclus dans chaque section.

• Purificateurs d’eau portables

• Purificateurs d’eau non portables

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) pour 2020-2030 inclus dans chaque section.

• Les magasins de détail

• Les ventes directes

• Vente en ligne

• Autres canaux de distribution

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en millions de dollars) pour 2020-2030 inclus dans chaque section.

• Ménage

• Soins de santé

• Hospitalité

• Les établissements d’enseignement

• Secteur industriel

• Bureaux commerciaux

• Autres utilisateurs finaux

Sur le plan géographique, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux / locaux répertoriés sont étudiés de manière approfondie:

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC; le reste de l’APAC est ensuite segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taïwan et Philippines)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe; le reste de l’Europe est segmenté en Pays-Bas, Suisse, Turquie, Pologne, Suède, Belgique, Autriche, Irlande, Norvège, Danemark et Finlande)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud)

Pour chaque région et pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (en millions de dollars) sont disponibles pour 2020-2030. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et la répartition des principaux marchés nationaux par technologie, canal de distribution et utilisateur final au cours des années de prévision sont également incluses.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue; et établit le profil des fournisseurs clés, y compris des leaders du marché et des acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement sur le marché mondial des purificateurs d’eau sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, les facteurs critiques de succès (CSF) sont générés à titre indicatif pour aider les investisseurs et les actionnaires à identifier les opportunités émergentes, à gérer et minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Acteurs clés (cette liste peut ne pas être complète et des sociétés supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande):

Société 3M

A.O. Smith Corporation

Amway Corporation

Meilleure technologie de l’eau

Brita GmbH

Culligan International Company

Eureka Forbes Ltd.

Source Halosource Inc.

Kent RO System Ltd.

LG Electronics Inc.

Panasonic Corporation

Pentair Plc

SUEZ Water Technologies & Solutions (Suez)

Tata Chemicals Limited

Whirlpool Corporation

(Remarque: le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans sur l’année de base.)

Table des matières

1 Présentation 9

1.1 Définition de l’industrie et portée de la recherche 9

1.1.1 Définition de l’industrie 9

1.1.2 Portée de la recherche 10

1.2 Méthodologie de recherche 13

1.2.1 Aperçu de la méthodologie d’étude de marché 13

1.2.2 Hypothèse du marché 14

1.2.3 Données secondaires 14

1.2.4 Données primaires 14

1.2.5 Filtration des données et conception de modèles 16

1.2.6 Estimation de la taille / part du marché 17

1.2.7 Limites de la recherche 18

1.3 Résumé analytique 19

2 Aperçu et dynamique du marché 22

2.1 Taille du marché et prévisions 22

2.1.1 Impact du COVID-19 sur l’économie mondiale 23

2.1.2 Impact du COVID-19 sur le marché 26

2.2 Principaux moteurs de croissance 28

2.3 Contraintes et défis du marché 31

2.4 Opportunités émergentes et tendances du marché 34

2.5 Analyse des cinq forces de Porter 38

3 Segmentation du marché mondial par technologie 42

3.1 Aperçu du marché par technologie 42

3.2 Purificateurs ultraviolets (UV) 44

3.3 Purificateurs par osmose inverse (RO) 45

3.4 Purificateurs à gravité 46

3.5 Filtres à sédiments 47

3.6 Adoucisseurs d’eau 48

3.7 Autres technologies 49

4 Segmentation du marché mondial par mode de fonctionnement 50

4.1 Aperçu du marché par mode de fonctionnement 50

4.2 Filtre pichet 52

4.3 Filtre sous évier 53

4.4 Filtre de douche 54

4.5 Montage sur robinet 55

4.6 Distributeur d’eau 56

4.7 Filtres de remplacement 57

4.8 Plan de travail 58

4.9 Toute la maison 59

4.10 Autres modes de fonctionnement 60

5 Segmentation du marché mondial par portabilité 61

5.1 Aperçu du marché par portabilité 61

5.2 Purificateurs d’eau portables 63

5.3 Purificateurs d’eau non portables 64

6 Segmentation du marché mondial par canal de distribution 65

6.1 Aperçu du marché par canal de distribution 65

6.2 Magasins de détail 67

6.3 Ventes directes 68

6.4 Ventes en ligne 69

6.5 Autres canaux de distribution 70

7 Segmentation du marché mondial par utilisateur final 71

7.1 Aperçu du marché par l’utilisateur final 71

7.2 Ménage 73

7.3 Santé 74

7.4 Hospitalité 75

7.5 Établissements d’enseignement 76

7.6 Secteur industriel 77

7.7 Bureaux commerciaux 78

7.8 Autres utilisateurs finaux 79

8 Segmentation du marché mondial par région 80

8.1 Aperçu du marché géographique 2020-2030 80

8.2 Marché nord-américain 2020-2030 par pays 84

8.2.1 Aperçu du marché nord-américain 84

8.2.2 États-Unis 88

8.2.3 Canada 92

8.2.4 Mexique 94

8.3 Marché européen 2020-2030 par pays 96

8.3.1 Aperçu du marché européen 96

8.3.2 Allemagne 100

8.3.3 Royaume-Uni 102

8.3.4 France 104

8.3.5 Espagne 106

8.3.6 Italie 108

8.3.7 Russie 110

8.3.8 Reste du marché européen 112

8.4 Marché Asie-Pacifique 2020-2030 par pays 114

8.4.1 Vue d’ensemble du marché Asie-Pacifique 114

8.4.2 Japon 118

8.4.3 Chine 121

8.4.4 Australie 123

8.4.5 Inde 125

8.4.6 Corée du Sud 127

8.4.7 Reste de la région APAC 129

8.5 Marché d’Amérique du Sud 2020-2030 par pays 131

8.5.1 Argentine 134

8.5.2 Brésil 136

8.5.3 Chili 138

8.5.4 Marché du reste de l’Amérique du Sud 140

8.6 Marché MEA 2020-2030 par pays 141

8.6.1 EAU 144

8.6.2 Arabie saoudite 146

8.6.3 Afrique du Sud 148

8.6.4 Autres marchés nationaux 150

9 Paysage concurrentiel 151

9.1 Aperçu des principaux fournisseurs 151

9.2 Lancement de nouveaux produits, partenariat, investissement et fusions et acquisitions 154

9.3 Profils d’entreprise 155

Société 3M 155

A.O. Smith Corporation 157

Amway Corporation 158

Meilleure technologie de l’eau 159

Brita GmbH 160

Culligan International Company 161

Eureka Forbes Ltd.162

Halosource Source Inc.163

Kent RO System Ltd. 164

LG Electronics Inc. 165

Panasonic Corporation 166

Pentair Plc 167

SUEZ Water Technologies & Solutions (Suez) 168

Tata Chemicals Limited 169

Whirlpool Corporation 170

10 Investir sur le marché mondial: évaluation et gestion des risques 171

10.1 Évaluation des risques du marché mondial 171

10.2 Facteurs critiques de succès (CSF) 174

