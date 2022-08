Le grimpeur de vitesse Leander Carmanns à l’EM : Six secondes à Königsplatz

Leander Carmanns (à droite) espère un bon résultat aux Championnats d’Europe. Photo: Heiner Schmidl Monter Le grimpeur de vitesse Leander Carmanns commence aux Championnats d’Europe à Munich . L’ancien champion d’Europe junior de Mönchengladbach veut grimper aux avant-postes dans un décor qui vaut le détour. 314644502 Pour les compétitions d’escalade, ils ont choisi un décor qui vaut la peine d’être vu à Munich lors des Championnats d’Europe. La Königsplatz au milieu de la capitale de l’État a été construite sur le modèle de l’Acropole d’Athènes, et les bâtiments ressemblant à des temples avec leurs colonnes et leurs toits rectangulaires sont en conséquence magnifiques. À partir de cette semaine, cependant, quelque chose d’autre attire l’attention sur la Königsplatz: les murs d’escalade pour les compétitions de bloc, de vitesse et de plomb; plus tard, les joueurs de beach volley y joueront également.

Lors de l’événement multisports à Munich, où les Championnats d’Europe de neuf sports olympiques combinés, Leander Carmanns est également au départ. Le grimpeur de vitesse de Mönchengladbach a été nominé pour les Championnats d’Europe par l’Association alpine allemande (DAV), la compétition aura lieu lundi. Pour Carmanns, champion d’Europe junior l’an dernier, c’est la plus grande compétition à laquelle il ait jamais participé. « L’anticipation est grande, c’est un événement cool avec de nombreux spectateurs et une forte présence médiatique », déclare le 17-ans qui grimpe avec les seniors pour la première fois cette année.

Plus récemment, il a atteint la septième place dans deux Coupes d’Europe en juillet, mais il est ensuite passé directement de l’entraînement aux compétitions. La forme n’était donc pas si bonne. « Mais les résultats étaient corrects », déclare Carmanns. Avant Munich, il a maintenant pris les choses en main. « Il s’agissait de rendre l’entraînement intelligent pour que je puisse entrer dans la compétition bien reposé. J’ai fait trois à quatre séances, juste quelques runs sur le mur. Sinon, beaucoup d’exercices de radeau de vitesse », explique Carmanns.

Parce que l’escalade de vitesse est une question de vitesse: un mur d’escalade correspondant doit être en place si possible en peu de temps et plus rapidement qu’un adversaire – celui qui est le premier gagne. L’inclinaison et la hauteur du mur sont normalisées pour chaque compétition.

5,74 secondes pour le 15 Mur d’escalade d’un mètre de haut – c’est le meilleur temps personnel de Carmann cette année, qui était jusqu’à récemment le record allemand temps appliqué. Pendant ce temps, Sebastian Lucke a ceci avec un temps de 5,64 secondes meilleur temps national. « C’est plus une motivation pour moi. Quand je serai de retour en forme, je pourrai courir ça aussi », dit Carmanns à propos de la perte de son record. Pour les Championnats d’Europe, il vise à être parmi les huit premiers, c’est-à-dire à atteindre les quarts de finale. « La compétition sera meilleure que la dernière fois à la Coupe d’Europe, mais pas aussi bonne qu’aux Coupes du monde », dit-il. Parce qu’en Europe, il n’y a que trois à quatre personnes au sommet du sport, sinon les grimpeurs de vitesse des États-Unis, de Chine et d’Indonésie dominent. L’indonésien Kiromal Katibin détient le record du monde avec 5, Secondes.

Conditions optimales de Carmann pour grimper à Königsplatz: « Plus 20 degrés et vent léger, de sorte que l’air ne pas rester immobile. Et pas de lumière du soleil directement sur le mur, car il réfléchit assez fortement, ce ne serait pas si bon. »