Le candidat du Premier ministre britannique Rishi Sunak veut rendre les relations entre le Royaume-Uni et l'Inde plus d'échanges bidirectionnels

Londres: Le candidat au poste de Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré qu’il souhaitait modifier la relation entre le Royaume-Uni et l’Inde pour en faire un échange plus bidirectionnel qui ouvre un accès facile aux étudiants britanniques et aux entreprises en Inde. Lors d’un événement de campagne électorale organisé par l’organisation de la diaspora des amis conservateurs de l’Inde (CFIN) dans le nord de Londres lundi soir, l’ancien chancelier a accueilli le rassemblement en grande partie indien britannique avec un mélange de salutations traditionnelles telles que « namaste, salaam, khem cho et gamin ».

Il a même fait irruption en hindi: « Aap sab mere parivar ho (vous êtes tous ma famille). » « Nous savons que la relation entre le Royaume-Uni et l’Inde est importante. Nous représentons le pont vivant entre nos deux pays », a-t-il déclaré, en réponse à une question sur les relations bilatérales de la coprésidente du CFIN, Reena Ranger.

« Nous sommes tous très conscients de l’opportunité pour le Royaume-Uni de vendre des choses et de faire des choses en Inde, mais en fait, nous devons regarder cette relation différemment car il y a énormément de choses que nous, ici au Royaume-Uni, pouvons apprendre de Inde », a-t-il dit.

« Je veux m’assurer qu’il est facile pour nos étudiants de voyager également en Inde et d’apprendre, qu’il est également facile pour nos entreprises et les entreprises indiennes de travailler ensemble car ce n’est pas seulement une relation à sens unique, c’est une relation à deux relation, et c’est le type de changement que je veux apporter à cette relation », a-t-il déclaré.

La Chine et le Parti communiste chinois représentent la plus grande menace pour notre sécurité économique : Sunak

Sur la Chine, l’ancien ministre a réitéré sa position sur la nécessité d’être « très robuste » pour défendre le Royaume-Uni contre son agressivité. « La Chine et le Parti communiste chinois représentent la plus grande menace pour notre sécurité économique et donc nationale à laquelle ce pays est confronté depuis longtemps et nous devons en être conscients », a-t-il déclaré.

« Cela ne fait aucun doute, en tant que Premier ministre, je ferai tout ce qu’il faut pour assurer votre sécurité, celle de vos familles et celle de notre pays, car c’est le premier devoir d’un Premier ministre conservateur », a-t-il ajouté.

Après une grande entrée au Dhamecha Lohana Center à Harrow sous des rythmes dhol et des acclamations bruyantes, l’ancien ministre a parlé brièvement, puis a passé des heures à interagir avec des centaines de membres conservateurs qui ont fait la queue pour lui serrer la main.

Il a été comblé de bénédictions par les personnes âgées dans la foule, tapoté dans le dos par d’autres et Tanish Sahu, huit ans, a obtenu une photo spéciale alors que Sunak le portait dans ses bras .

Amita Mishra, la fiduciaire de la Shree Jagannatha Society UK, a remis un ensemble de divinités plaquées or depuis l’Inde. « Nous travaillons à la création d’un temple Jagannath à Londres et ce cadeau est une bénédiction spéciale depuis l’Inde », a déclaré Mishra, qui était accompagné d’un pandit qui a exécuté un shloka de victoire de la « Bhagavad Gita » lors de la remise des divinités. à Sunak sur scène.

En contraste complet, un membre conservateur sikh britannique dans la foule a attendu des heures pour obtenir une bouteille spéciale de whisky Jack Daniels signée par Sunak, bien que lui et l’ancien chancelier soient abstinents. « Je ne bois pas mais c’est un cadeau spécial que j’ai reçu le jour de mon anniversaire et maintenant, avec cette signature, c’est devenu historique », a-t-il déclaré.

Dans ce rassemblement, son statut d’opprimé autoproclamé en tant que candidat à la traîne dans tous les sondages semblait hors de propos alors qu’il glissait à travers la foule comme une rockstar et répondait aux commentaires de « à bientôt au n ° Downing Street » avec un accent: « C’est le plan, je lui donne tout ce que j’ai. »

La majorité dans la salle a admis qu’elle avait déjà voté en ligne en faveur de Sunak et qu’elle était venue à cette dernière campagne électorale juste pour l’entendre une fois de plus.

Un banquier d’investissement indien britannique sceptique a déclaré qu’il était toujours indécis car il n’était pas entièrement favorable à la gestion par Sunak du programme de prêt de rebond introduit à la suite du COVID-19 verrouillages, qui ont été « abusés » par beaucoup. Mais même lui a admis que son vote pourrait aller à Sunak à la fin car il n’était pas entièrement convaincu par sa rivale, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss.

Mais ce dont une majorité semblait convaincue, c’est que l’origine indienne et l’origine ethnique de Sunak n’avaient aucun rôle à jouer dans la course à la succession de Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et au Premier ministre britannique. . « Ce pays n’est pas raciste. Que Rishi atteigne ce stade, cela prouve que le mérite est valorisé », a déclaré Lord Dolar Popat, un pair conservateur vétéran.