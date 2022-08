L'astéroïde tueur de dinosaures pourrait avoir un frère ! Des scientifiques découvrent un cratère sous-marin – Détails ici

Arizona: Le fond de l’océan est notoirement moins exploré que la surface de Mars. Et lorsque notre équipe de scientifiques a récemment cartographié les fonds marins et les anciens sédiments en dessous, nous avons découvert ce qui ressemble à un cratère d’impact d’astéroïde.

Curieusement, le cratère, nommé Nadir d’après le volcan voisin Nadir Seamount, a le même âge que l’impact de Chicxulub causé par un énorme astéroïde à la fin du Crétacé, vers 66 il y a des millions d’années, qui a anéanti les dinosaures et de nombreuses autres espèces.

La découverte, publiée dans Science Advances, soulève la question de savoir si le cratère pourrait être lié à Chicxulub d’une certaine manière. S’il était confirmé, il présenterait également un énorme intérêt scientifique général car il s’agirait de l’un des très rares impacts d’astéroïdes marins connus et donnerait ainsi de nouvelles informations uniques sur ce qui se passe lors d’une telle collision.

Le cratère a été identifié par réflexion sismique dans le cadre d’un projet plus large visant à reconstruire la séparation tectonique de l’Amérique du Sud de l’Afrique à l’époque du Crétacé. La réflexion sismique fonctionne de la même manière que les données ultrasonores, envoyant des ondes de pression à travers l’océan et son fond et en détectant l’énergie qui est réfléchie. Ces données permettent aux géophysiciens et géologues de reconstituer l’architecture des roches et des sédiments.

Après avoir identifié et caractérisé le cratère, nous avons construit des modèles informatiques d’un événement d’impact pour voir si nous pouvions reproduire le cratère et caractériser l’astéroïde et son impact.

La simulation qui correspond le mieux à la forme du cratère est celle d’un astéroïde 400 mètres de diamètre frappant un océan de 800 mètres de profondeur . Les conséquences d’un impact dans l’océan à de telles profondeurs d’eau sont dramatiques. Il en résulterait une colonne d’eau de 800 mètres d’épaisseur, ainsi que l’astéroïde et un volume substantiel de sédiments vaporisés instantanément avec une grosse boule de feu visible à des centaines de kilomètres.

Les ondes de choc de l’impact seraient équivalentes à un tremblement de terre de magnitude 6,5 ou 7, ce qui déclencherait probablement des glissements de terrain sous-marins dans la région. Un train de vagues de tsunami se formerait.

Le souffle d’air de l’explosion serait plus grand que tout ce qui a été entendu sur Terre dans l’histoire enregistrée. L’énergie libérée serait environ mille fois supérieure à celle de la récente éruption des Tonga. Il est également possible que les ondes de pression dans l’atmosphère amplifient davantage les vagues du tsunami loin du cratère.