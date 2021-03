Source de l'image: AP L'ancien président français Nicolas Sarkozy reconnu coupable de corruption, condamné à la prison

Un tribunal de Paris a reconnu lundi l'ancien président français Nicolas Sarkozy coupable de corruption et de trafic d'influence et l'a condamné à un an de prison et deux ans avec sursis.

Le 66 – homme politique d'un an, qui était président de 2007 à 2012, a été condamné pour avoir essayé obtenir illégalement des informations d'un haut magistrat de 2014 au sujet d'une action en justice dans laquelle il a été impliqué.

Le tribunal a déclaré que Sarkozy aurait le droit de demander à être détenu à son domicile avec un bracelet électronique.

Le tribunal a déclaré que les faits étaient «particulièrement graves» étant donné qu'ils avaient été commis par un ancien président qui a utilisé son statut pour aider un magistrat qui avait servi son intérêt personnel. De plus, en tant qu'ancien avocat, il était «parfaitement informé» de la perpétration d'une action illégale, a déclaré le tribunal.

Les deux coaccusés de Sarkozy ont également été reconnus coupables et condamnés à la même peine que Sarkozy.

Sarkozy fera face à un autre procès plus tard ce mois-ci avec 13 d'autres personnes pour financement illégal de sa 2012 campagne présidentielle.

LIRE LA SUITE: Répression de la corruption! Grand mouvement du gouvernement contre l'évasion fiscale, la propriété benami. Comment déposer une plainte

LIRE LA SUITE: L'ancien président français Sarkozy en garde à vue pour financement du dictateur libyen Kadhafi

Dernières nouvelles du monde