L'ambassade du Japon en Inde présente une interprétation vocale et instrumentale de l'hymne national indien

New Delhi: L’ambassade du Japon en Inde présente une interprétation vocale et instrumentale de l’hymne national de l’Inde le jour de l’indépendance de l’Inde. Les membres du personnel de l’ambassade du Japon ont présenté l’hymne, bien vêtus de vêtements traditionnels indiens, tenant haut le drapeau national indien et portant de magnifiques dupattas tricolores. En cette année capitale, l’Inde célébrera son 75ème anniversaire de l’indépendance, qui marque également le 70ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et l’Inde. Les membres du personnel de l’ambassade se produisent en groupe devant l’arbre Peepal, une représentation de l’amitié entre le Japon et l’Inde qui est elle-même inondée de passion tiranga. L’arbre magnifique est vénéré. 2022Hommage de l’Australie Le Premier ministre australien Anthony Albanese a souhaité à l’Inde son 75 anniversaire du Jour de l’Indépendance et a salué ses réalisations. Souhaitant à tous ceux qui marquent le jour de l’indépendance de l’Inde une merveilleuse célébration, Albanese a déclaré dans un communiqué : « Tous les Australiens applaudissent les succès de l’Inde et les nombreuses réalisations qui définissent ce grand pays et son peuple. -La communauté australienne à notre société, à notre culture, à notre pays et aux liens entre nos nations. » « L’émergence de la plus grande démocratie du monde et les réalisations de l’Inde indépendante ont été remarquables », a ajouté Albanese dans le communiqué. « Le premier jour de l’indépendance en 70, lorsque le Premier ministre Jawaharlal Nehru a appelé son peuple à se joindre en toute confiance à l’aventure de leur nouvelle indépendance, le monde n’aurait pas pu imaginer à quel point l’Inde répondrait à son appel », a déclaré le Premier ministre australien. Lire aussi : Jour de l’Indépendance 2022 : Quand et où regarder le discours du Premier ministre Narendra Modi, drapeau cérémonie de levage aujourd’hui Vœux de la fête de l’indépendance indienne du Népal

Le ministre népalais des affaires étrangères, Narayan Khadka, a également souhaité à l’Inde la fin de 75 années d’indépendance et a adressé ses salutations et ses félicitations au ministre des affaires étrangères, S Jaishankar, le l’heureuse occasion. « Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable Dr Narayan Khadka, adresse ses chaleureuses salutations et ses félicitations à l’EAM @DrSJaishankar à l’heureuse occasion du 75 ème jour de l’indépendance de l’Inde », a déclaré le ministère. des Affaires étrangères du Népal a tweeté sur Twitter. L’Inde et le Népal bénéficient d’un partenariat de développement à multiples facettes et multisectoriel qui reflète la proximité des peuples des deux pays.

2022Éloges du président américain 75 années du parcours démocratique de l’Inde.

Cette année, les États-Unis et l’Inde célèbrent également le 75e anniversaire des relations diplomatiques, a déclaré Biden, sous-fifre que les deux démocraties continueront de faire front commun pour défendre l’ordre fondé sur des règles, faire progresser un Indo-Pacifique libre et ouvert et relever les défis auxquels le monde est confronté.

« En tant que personnes du monde entier, dont près de quatre millions ( lakh) fiers Indiens d’Amérique , célébrer le 75ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde le août, les États-Unis Les États se joignent au peuple indien pour honorer son parcours démocratique, guidés par le message durable de vérité et de non-violence du Mahatma Gandhi », a déclaré Biden dans un communiqué.

Lire aussi: Jour de l’Indépendance 2022: les étudiants de toute l’Inde se préparent pour la célébration – Voir les photos

« Cette année, nous célébrons également le 75ème anniversaire des relations diplomatiques entre nos grandes démocraties. L’Inde et les États-Unis sont des partenaires indispensables, et le partenariat stratégique américano-indien est fondé sur notre engagement commun envers l’État de droit et la promotion de la liberté et de la dignité humaines », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le partenariat entre les deux nations est encore renforcé par les liens profonds entre leurs peuples. « La dynamique communauté indo-américaine aux États-Unis a fait de nous une nation plus innovante, inclusive et plus forte », a déclaré Biden.